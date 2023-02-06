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歧視？美中學在黑人歷史月營養午餐供應「炸雞、西瓜」

編譯張君堯／即時報導
每年2月為美國的「黑人歷史月」，不過紐約一所中學卻傳出提供充滿刻板印象、包含炸雞、西瓜和鬆餅的營養午餐，引發軒然大波後校方已公開致歉（示意圖、非當事人）。（美聯社）
每年2月為美國的「黑人歷史月」，不過紐約一所中學卻傳出提供充滿刻板印象、包含炸雞、西瓜和鬆餅的營養午餐，引發軒然大波後校方已公開致歉（示意圖、非當事人）。（美聯社）

每年2月為美國的「黑人歷史月」（Black History Month），各界通常會推出許多特殊活動來紀念，不過紐約一所中學卻傳出提供充滿刻板印象、包含炸雞、西瓜和鬆餅的營養午餐，引發軒然大波後校方已公開致歉。

衛報報導，這間傳出爭議的中學為「紐約奈亞克中學」（Nyack Middle School），學校管理人員表示午餐供應商「 Aramark」提供的餐點與預定不同。根據學校網站上公布的菜單，學生們2月1日本應享用牛肉起司三明治、花椰菜和水果，但最終卻拿到炸雞、西瓜和鬆餅。

黑人與西瓜之間的關聯性可以追溯回美國奴隸制度，解放黑奴之初有許多黑人以種植西瓜維生、成為自由的象徵，但根據國家非裔美國人歷史和文化博物館的說法，反對廢除奴隸制的白人隨後便以西瓜來貶低黑人。與此同時，由於炸雞為被奴役黑人的佳餚，因此也被用來嘲笑黑人。

在一封致歉信中，校長強森（David Johnson）表示「在黑人歷史月的第一天提供炸雞和鬆餅作為主菜、西瓜作為甜點是不可原諒且麻木不仁的錯誤，反應出我們地區缺乏對解決種族偏見願景的了解」。

此外，供應商「Aramark」也出面致歉，公司發言人在聲明中提到「在該中學發生的情況完全是我們的錯誤、根本不應該發生」，不過這並非該公司首次因提供帶有刻板印象的菜色而受到抨擊。2018年「Aramark」就曾因為在黑人歷史月向紐約大學提供西瓜口味的飲料而引發爭議，2011年也同樣在馬丁路德金恩紀念日（Martin Luther King Jr. Day）向加州大學提供炸雞和鬆餅後備受批評。

黑人 加州大學 博物館

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