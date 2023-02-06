若機位超賣被擠下機…未來乘客可能獲賠至少1350元？

民主黨聯邦參議員布魯曼索與同黨議員共同提出「乘客權利法案」。(美聯社)

民主黨聯邦參議員提出「乘客權利法案」，如果航空公司機位超賣，不得登機的乘客可獲賠至少1350元；此外，航空業者造成班機延誤或取消，也該補償乘客。

提案人之一布魯曼索（Richard Blumenthal，康州）說，如果飛機延誤4小時，乘客可獲得1350元補償，「我保證延誤情況會少很多。」

另一提案人馬基（Ed Markey，麻州 ）說，民眾「被吃定了」，法案的目標是「讓我們的消費者有個公平的立足點」和服務商在市場上互動。

法案如果通過，去年聖誕節 後，帕斯多爾夫婦（Christine Pastore）想搭西南航空飛機到醫院看女兒，最基本的親子團聚願望破滅的事，可能會獲得較妥善的解決。

12月26日，他們來到機場，卻發現西南航空航班大調整，人員卻奇缺，取消了1.67萬班次。帕斯多爾太太說，地勤告訴他們，要好幾天才可能讓他們搭上飛機，「最氣人的是，天氣晴朗的很，其他航空公司都在飛，也有位置卻輪不給到我們坐上去。」

西南向客戶道歉，說會投資 10億元升級電腦作業系統，以防再次發生這類糗事，也同意賠償每個權利受損的客戶，目前已賠出8億元，但帕斯多爾夫妻說，他們會不會獲800元相關花費的補償，西南航空到現在都不回話。西南說部分客戶請賠案，還在處理。

參院將審理的法案另外規定，行李託運費、換座位或特別座位費、改班機及取消訂位等費用，須訂個上限，不准航空業者亂敲竹槓。

運輸部已在研擬新的法規，如果全家人共同出行，家長要求坐到孩子身邊，航空業者不得特別收費。

美國航空公司聯盟（Airlines for America）認為法案主要內容會「大幅降低競爭，導致機票價格上升，」反而不利乘客。