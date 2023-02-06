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共和黨重量級金主柯克 將力推「非川普人選」角逐2024

記者顏伶如／即時報導
重量級保守派共和黨金主、億萬富豪柯克(左)2019年出席活動。(Getty Images)
重量級保守派共和黨金主、億萬富豪柯克(左)2019年出席活動。(Getty Images)

重量級保守派共和黨金主、億萬富豪柯克(Charles Koch)透過旗下「美國繁榮行動」(Americans for Prosperity Action)對支持者發表聲明，募款組織「柯克網路」(Koch network)將力推一位「能夠率領國家向前走，有機會勝利」的人選角逐2024年共和黨總統初選。由於聲明中寫道，共和黨應該「翻開嶄新的一頁」，媒體解讀為推舉人選並非前總統川普

「美國繁榮行動」執行長塞德爾(Emily Seidel)在5日向「美國繁榮行動」工作人員及倡議人士發布的聲明裡，並未直接點名川普。但有線電視新聞網(CNN)報導，一名「美國繁榮行動」主管證實，「柯克網路」不打算為川普再戰2024背書。

聲明寫道：「為了幫我們國家寫下全新的一章，我們必須翻開嶄新的一頁。因此對國家來說，最好的辦法就是2025年能有一位代表新一章的總統。」

CNN報導分析，過去兩屆共和黨總統初選，「柯克網路」都沒有介入，這次出手勢必在共和黨內引起爭奪戰，有意問鼎白宮的人選將千方百計爭取柯克支持。

川普執政期間曾數次與「柯克網路」主管隔空辯論。川普的貿易政策、強硬派移民政策，都曾遭到柯克陣營提出質疑。

「美國繁榮行動」尚未公布2024年選舉預算，但以往幾次選舉投注手筆則都高達數億，與共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)足以匹敵。「美國繁榮行動」在全美36州設有全職員工，號稱擁有數百萬名分布全國各地的在地倡議人士。

盛傳有意角逐共和黨總統初選的要角當中，不乏與柯克關係密切者，前總統潘斯便是其中之一，前任潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)之前曾掌理「柯克網路」政治運作部門。前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)擔任肯薩斯州聯邦眾議員期間則獲「柯克網路」政治獻金贊助。德桑提斯(Ron DeSantis)參加2018年佛羅里達州州長黨內初選直到選上州長，便獲得柯克旗下超級政治行動委員會(super PAC)贊助。

共和黨 川普 白宮

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