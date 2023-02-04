新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

紐瓦克機場3日上午發生兩架客機相撞事故。(圖截取自推特用戶@balasankaran)

根據CBS報導，3日上午，新澤西州 紐瓦克自由國際機場 (Newark Liberty International Airport)內有兩架客機在機翼部分相撞，其中一架飛機滿載乘客，所幸無人傷亡。美國聯邦航空管理局(FAA)正在對此事進行調查。

事故發生在3日早8時45分左右，一架聯合航空(United Airlines)的波音757客機在登機口準備離開紐瓦克前往奧蘭多，其左邊的機翼卻被另一架聯合航空波音787客機的右機翼撞到，當時這架飛機正開往附近登機口。波音757客機的機身比波音787客機的機身小很多，較小的客機機翼也因此被撞斷。

據ABC報導，當時在飛機上的一名乘客表示，突然感到一下振動之後，往外看很清晰看到旁邊一架較大的客機撞到了自己所在客機的機翼。很快機長也證實了這個消息，但是飛機上面沒有出現恐慌。

所幸的是此事故中未有乘客受傷。受到撞擊影響的乘客均被安排離開該客機，並重新登上另外一架客機，繼續原定行程。

大紐約地區的機場今年頻頻出現離奇事故。上個月18日，甘迺迪國際機場(JFK International Airport)也發生了客機相撞事故。一架計畫從紐約飛往波多黎各的1603號航班捷藍客機(JetBlue)於早7時準備從登機口開走時，撞上了另一架停靠在一旁的捷藍客機的機尾，所幸無人受傷。