中國「神祕氣球」天上飛 蒙州人不安…盼聯邦射下來

蒙大拿民眾放上社群媒體的影片，目視即可看到空中有個白點，據稱即是中國的間諜氣球。蒙大拿在美國北部，與加拿大交界。（路透）

民眾在蒙大拿州 上空首度發現闖入美國領土的中國偵察氣球，在當地居民間引起騷動，居民對於氣球的目的感到不安，懷疑中方的說法。

中國氣球3日繼續飛越美國中部高空，挑起美中外交緊張關係；網路上充滿對間諜 氣球的疑問，「間諜氣球現在在哪裡？」、「間諜氣球追蹤器」等登上Google熱門搜索關鍵詞，目前尚無該氣球的追蹤器，但聖路易(St. Louis)幾家電視台開始提供該氣球的直播。

網友在評論區和猜測性來源中張貼晃動的影片和氣球照片，線上追風人(storm chasers)提供氣球穿越雲層的更新訊息。

由於蒙大拿州有空軍基地及數十個核子洲際彈道飛彈發射窖，美方對中國政府稱該氣球是氣象氣球偏離軌道的說法深表懷疑。

蒙州南方城市的居民多克(Chase Doak)捕捉到氣球的影像，他表示：「我懷疑如果人民沒有在比靈斯(Billings)發現氣球，我們是否會發現它。氣球需要從空中移除，如果中國現在要負起責任，他們就得回答為何氣球會出現在我們領空。」

居民1日下午看見一顆似乎掛著太陽能板的白色氣球出現在比靈斯上空。

比靈斯居民希威特(Todd Hewett)說他十歲的兒子看到了氣球，以為是他一直在尋找的彗星，希威特錄下一些影像，他也懷疑中國的說法，並希望聯邦政府採取行動，「把它射下來。如果我們能刺穿氣球底部讓一些氣體散出，讓它更下降就好了，如果沒辦法，就炸了氣球。」

共和黨蒙州聯邦眾議員 辛基(Ryan Zinke)3日在選民間發起民調，詢問是否應該擊落？國防部表示氣球已經飛越美國中部時，辛基提出中國氣球可能不只一個的疑問，他接受美聯社採訪時表示應該擊落氣球，「這傳遞給我們盟友的訊息是，我們連一個氣球都無法處理好。」