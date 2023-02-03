我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極端寒流襲東北部 緬因州現最低-65℉ 周日回溫

「第三類接觸」傳奇女星83歲辭世 死訊藏近1個月

中國「神祕氣球」天上飛 蒙州人不安…盼聯邦射下來

編譯徐薏茹／綜合3日電
蒙大拿民眾放上社群媒體的影片，目視即可看到空中有個白點，據稱即是中國的間諜氣球。蒙大拿在美國北部，與加拿大交界。（路透）
蒙大拿民眾放上社群媒體的影片，目視即可看到空中有個白點，據稱即是中國的間諜氣球。蒙大拿在美國北部，與加拿大交界。（路透）

民眾在蒙大拿州上空首度發現闖入美國領土的中國偵察氣球，在當地居民間引起騷動，居民對於氣球的目的感到不安，懷疑中方的說法。

中國氣球3日繼續飛越美國中部高空，挑起美中外交緊張關係；網路上充滿對間諜氣球的疑問，「間諜氣球現在在哪裡？」、「間諜氣球追蹤器」等登上Google熱門搜索關鍵詞，目前尚無該氣球的追蹤器，但聖路易(St. Louis)幾家電視台開始提供該氣球的直播。

網友在評論區和猜測性來源中張貼晃動的影片和氣球照片，線上追風人(storm chasers)提供氣球穿越雲層的更新訊息。

由於蒙大拿州有空軍基地及數十個核子洲際彈道飛彈發射窖，美方對中國政府稱該氣球是氣象氣球偏離軌道的說法深表懷疑。

蒙州南方城市的居民多克(Chase Doak)捕捉到氣球的影像，他表示：「我懷疑如果人民沒有在比靈斯(Billings)發現氣球，我們是否會發現它。氣球需要從空中移除，如果中國現在要負起責任，他們就得回答為何氣球會出現在我們領空。」

居民1日下午看見一顆似乎掛著太陽能板的白色氣球出現在比靈斯上空。

比靈斯居民希威特(Todd Hewett)說他十歲的兒子看到了氣球，以為是他一直在尋找的彗星，希威特錄下一些影像，他也懷疑中國的說法，並希望聯邦政府採取行動，「把它射下來。如果我們能刺穿氣球底部讓一些氣體散出，讓它更下降就好了，如果沒辦法，就炸了氣球。」

共和黨蒙州聯邦眾議員辛基(Ryan Zinke)3日在選民間發起民調，詢問是否應該擊落？國防部表示氣球已經飛越美國中部時，辛基提出中國氣球可能不只一個的疑問，他接受美聯社採訪時表示應該擊落氣球，「這傳遞給我們盟友的訊息是，我們連一個氣球都無法處理好。」

間諜 蒙大拿州 眾議員

上一則

1月就業強勁、失業率創53年新低 聯準會降通膨破功？

延伸閱讀

美中為氣球各執一詞 布林肯告訴王毅：先移出領空再說

美中為氣球各執一詞 布林肯告訴王毅：先移出領空再說
中間諜氣球闖美領空 專家曝：或為測試美方反偵查能力

中間諜氣球闖美領空 專家曝：或為測試美方反偵查能力
中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它

中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它
又見中國「間諜氣球」 五角大廈：正飛越拉丁美洲上空

又見中國「間諜氣球」 五角大廈：正飛越拉丁美洲上空

熱門新聞

湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

2023-02-02 09:23
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

2023-01-27 13:54
(擷自林迪昂 @dionlimtv Instagram)

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

2023-01-31 09:19
印大一名學生因被嫌犯認定為中國人而遭持刀猛刺頭部。(印大臉書)

印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪

2023-01-30 17:20
田納西州曼菲斯7日發生非裔男子尼科爾斯遭同為非裔的5位警察（圖）毆打致死，有非裔市民告訴受訪時告訴記者，「很多時候，黑人警官打我們比白人警官更厲害」。（美聯社）

田納西州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感到驚訝

2023-01-28 00:29

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母