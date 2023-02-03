省成本代價高 美四科技巨頭為裁員花了100億

臉書母公司Meta去年11月宣布裁員1.1萬人，光是遣散費支出估計就達到9.75億美元。 圖／路透

金融時報（FT）報導，亞馬遜 、臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet和微軟 四大科技公司，為了執行包括大規模精簡人力在內的削減成本措施，合計將認列超過百億美元的費用，顯示為節制支出先得付出高昂的代價。

這群美商科技公司最近紛紛大舉裁員 ，並在本周公布的財報聲明中揭露與整頓公司相關的高額費用。

之前，這四大咖合計已宣布裁員5萬人，套用Meta執行長祖克柏的話，此舉有如向華爾街宣示今年邁入「效率年」，一反過去十多年來砸重金投資擴張、拚成長的做法。

但要削減成本，起初必須先付出高昂成本，包括遣散費。

例如，Meta繼去年11月宣布裁員1.1萬人並縮減辦公空間和資料中心後，周三列出46億美元整頓相關費用，光是遣散費支出就達到9.75億美元，不過可望因「受薪員工人數、獎金和其他福利開銷縮減」抵銷。另外，與降低辦公室足跡相關的費用，今年估計要支出10億美元。

亞馬遜執行長賈西上月也告知員工，將裁撤1.8萬個職位。財務長Brian Olsavsky日前說，去年第4季的遣散費支出達6.4億美元。另一筆7.2億美元的費用與放棄不動產有關，主因是刪砍開設實體新店面的計畫。

已表示將裁員1.2萬人的Alphabet估計，遣散費成本大約在19億美元至23億美元之譜，其中大多數將在本季認列。另外還有一筆5億美元的費用，與本季縮減辦公空間有關。

微軟打算砍成本，包括裁員1萬人，已使去年最末三個月產生12億美元的費用，其中遣散費占8億美元。