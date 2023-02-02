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「與狼共舞」男星涉性侵 還娶未成年妻、領導邪教

記者胡玉立／即時報導
内森·切辛·霍斯在電影「與狼共舞」中飾演年輕蘇族戰士。（取材自IMDb）
内森·切辛·霍斯在電影「與狼共舞」中飾演年輕蘇族戰士。（取材自IMDb）

在電影「與狼共舞」(Dances with Wolves)中飾演年輕蘇族戰士聞名的内森·切辛·霍斯(Nathan Chasing Horse)，涉嫌侵犯原住民女性和強暴，娶未成年妻子並領導邪教組織The Circle，持續虐待行為長達20年，已被拉斯維加斯警方以性侵等罪名逮捕。

現年46歲的霍斯目前靠在美國和加拿大原住民部落從事巫師治療儀式維生，警方調查月餘後，證實他濫用職權、虐待行為長達20年。霍斯將被控至少兩項性交易罪和一項性侵犯16歲以下未成年人、虐待或忽視兒童及性侵罪。如果罪名全部成立，他可能面臨終身監禁的最高刑期。

涉嫌性侵的「與狼共舞」演員內森·切辛·霍斯遭拉斯維加斯警方逮捕後的口卡照。(美聯...
涉嫌性侵的「與狼共舞」演員內森·切辛·霍斯遭拉斯維加斯警方逮捕後的口卡照。(美聯社)

根據2月1日公布的逮捕報告，警方在霍斯離開他與五名妻子同居的北拉斯維加斯住家時，將他逮捕；並從他家起出槍枝、41磅大麻和迷幻蘑菇(psilocybin mushrooms)、內含性侵犯影片的記憶卡等。霍斯被關入克拉克郡監獄，不得保釋，訂2日在北拉斯維加斯首次出庭。

美聯社指出，根據逮捕令，至少有兩位女性告訴警方，霍斯曾在2019年或2020年向妻子展示他稱為「自殺藥丸」的白色小藥丸，她們接獲指示，「在他去世或警察試圖拆散他們家庭時服藥自殺」。

拉斯維加斯警方確定至少有六名性侵受害者，其中有人說自己受虐時年僅14歲；性侵指控可溯至2000年代初期，地點包括他居住了大約十年的內華達州、以及南達科他州和蒙大拿州

霍斯的一位妻子在15歲時被當成「禮物」送給他，另一位則是16歲時成為他的妻子。霍斯還被指控拍下性侵犯過程，安排被害者與其他付了錢的男性發生性關係。

警方指霍斯多次借宗教傳統信仰之名，對少女性侵；他的追隨者稱他為「藥師」或「聖人」，相信他可以與「更高的存在」交流。

「與狼共舞」演員·霍斯2007年在南達科他州參加一部電影的首映。(美聯社)
「與狼共舞」演員·霍斯2007年在南達科他州參加一部電影的首映。(美聯社)

近十年前，霍斯因涉嫌販賣人口被逐出蒙大拿州波普拉(Poplar)佩克堡保留區(Fort Peck Reservation)，隨後被捕。佩克堡部落領袖以7：0表決結果，禁止霍斯再次踏上保留區土地。

性侵 原住民 蒙大拿州

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