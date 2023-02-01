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EzriCare人工淚液染菌？11州1死3失明 CDC警告勿用

EzriCare人工淚液染菌？11州1死3失明 CDC警告勿用

記者張聲肇／即時報導
EzriCare人工淚液疑導致一人死亡和三人失明，聯邦疾病防治中心呼籲民眾暫勿使用。 (EzriCare官網)
EzriCare人工淚液疑導致一人死亡和三人失明，聯邦疾病防治中心呼籲民眾暫勿使用。 (EzriCare官網)

一般藥房即可買到的非處方EzriCare「人工淚液」可能導致細菌感染，已有至少一起死亡和三件失明病例疑似與此眼藥水相關，疾病防治中心(CDC)1日警告民眾勿再使用。

CDC上月20日就發布聲明指出，多數感染者表示曾用過不含防腐劑的EzriCare，雖然目前還不能百分之百確定是否為這種眼藥水造成感染，但建議消費者「立即停用」，等候流行病理調查和實驗室分析完成。

目前為止，CDC已在加州、科羅拉多、康州、佛州、新澤西、新墨西哥、紐約、內華達、德州、猶他和華盛頓等11個州，確認至少50人感染抗藥性極強的銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa，綠膿桿菌)。多數患者都說感染前使用過 EzriCare「人工淚液」，其中11人眼部感染，至少三人一隻眼睛失明，其他患者不是呼吸系統就是泌尿系統受到感染，有一人因細菌侵入血液而死亡。

目前尚不清楚是不是眼睛本來就有狀況的患者，例如罹患白內障或青光眼，較容易受到感染。眼部感染的症狀包括疼痛、腫大、流淚、眼屎多、發紅、視覺模糊、對光線敏感、眼裡有異物感。

綠膿桿菌通常存在於水中和土壤裡，甚至身體健康的人身上、手上也會有，但只有免疫力較弱的人才會傳染；一般的抗生素無法對抗這種細菌。

休士頓貝勒醫學院傳染病學和熱帶醫學助理教授魏哲赫德(Jill Weatherhead)說，標準療法都治不了綠膿桿菌感染，「這才是令人擔憂的問題。」

公衛單位正在調查的EzriCare眼藥水，該產品包裝上面標明「不含防腐劑」，表示眼藥水無法防止細菌孳生，如果生產過程遭到汙染，或使用者打開眼藥水容器時被自己身上的細菌感染，滴進眼睛就可能造成危險。

CDC在EzriCare的包裝盒上發現綠膿桿菌，現正檢測是不是與上述病例所感染的為同一菌株。

截至1月31日， EzriCare「人造眼淚」仍未被下架，亞馬遜網站也買得到。

CDC 醫學 加州

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