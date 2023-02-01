冬季風暴襲擊中南部 德州至少2人死亡、2重傷

德州遭冬季風暴侵襲。（美聯社）

美國中部和南部多個州近日遭到冬季風暴 襲擊，截至1月31日，惡劣天氣已致德州 2人死亡。

據美聯社，從1月30日開始，美國多地遭遇新一輪冬季風暴襲擊。其中，德州、奧克拉荷馬、阿肯色和田納西等州受到的影響尤為嚴重。美國氣象部門稱，以上幾個州的部分地區將迎來小到中等強度的凍雨，並形成超過6.4毫米的積冰。

德州州長艾伯特1月31日表示，該州約有1600條道路受到風暴影響。未來24至48小時內，它們仍屬於危險道路。奧斯汀警方1月31日下午在社交平台上說，該機構當日已處理約215起交通事故報警。達拉斯消防救援部門表示，截至1月31日早上7點，救援人員在24小時內處理了140多起交通事故。1月30日和1月31日，德州有兩人在惡劣天氣導致的交通事故中喪生。另外，交通事故還導致該州兩名執法人員身受重傷。

美國有線電視新聞網援引艾伯特的話說，德州政府有14個部門正在應對目前的路況，共涉及約4000名工作人員和2500多件設備。該州國民警衛隊準備在全州範圍內清理道路並幫助滯留的駕車者。

這場冬季風暴還給帶來德州電力以及航空運輸行業嚴重影響。根據電力追蹤網站poweroutage.us的數據，截至1月31日晚，德州有超過2萬3000個客戶停電。航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，1月31日，德州達拉斯-沃斯堡國際機場 61%的航班被取消，24%的航班延誤。當天，拉夫菲爾德機場也有41%的航班被取消。

受路面結冰影響，阿肯色州多地車禍頻發。州長莎拉桑德斯1月31日宣布該州因冬季風暴進入緊急狀態，並啟動國民警衛隊的冬季天氣支持小組。在風暴影響之下，田納西州西部和密西西比州西北部的許多學區宣布將於2月1日關閉學校。