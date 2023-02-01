我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市場人士對Fed看法：鮑爾沒那麼鷹 Fed頂多再升2碼

談到台灣之行 麥卡錫稱中國「任何時地」都無權置喙

冬季風暴襲擊中南部 德州至少2人死亡、2重傷

中新社／舊金山2月1日電
德州遭冬季風暴侵襲。（美聯社）
德州遭冬季風暴侵襲。（美聯社）

美國中部和南部多個州近日遭到冬季風暴襲擊，截至1月31日，惡劣天氣已致德州2人死亡。 　

據美聯社，從1月30日開始，美國多地遭遇新一輪冬季風暴襲擊。其中，德州、奧克拉荷馬、阿肯色和田納西等州受到的影響尤為嚴重。美國氣象部門稱，以上幾個州的部分地區將迎來小到中等強度的凍雨，並形成超過6.4毫米的積冰。 　　

德州州長艾伯特1月31日表示，該州約有1600條道路受到風暴影響。未來24至48小時內，它們仍屬於危險道路。奧斯汀警方1月31日下午在社交平台上說，該機構當日已處理約215起交通事故報警。達拉斯消防救援部門表示，截至1月31日早上7點，救援人員在24小時內處理了140多起交通事故。1月30日和1月31日，德州有兩人在惡劣天氣導致的交通事故中喪生。另外，交通事故還導致該州兩名執法人員身受重傷。 　　

美國有線電視新聞網援引艾伯特的話說，德州政府有14個部門正在應對目前的路況，共涉及約4000名工作人員和2500多件設備。該州國民警衛隊準備在全州範圍內清理道路並幫助滯留的駕車者。 　　

這場冬季風暴還給帶來德州電力以及航空運輸行業嚴重影響。根據電力追蹤網站poweroutage.us的數據，截至1月31日晚，德州有超過2萬3000個客戶停電。航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，1月31日，德州達拉斯-沃斯堡國際機場61%的航班被取消，24%的航班延誤。當天，拉夫菲爾德機場也有41%的航班被取消。 　　

受路面結冰影響，阿肯色州多地車禍頻發。州長莎拉桑德斯1月31日宣布該州因冬季風暴進入緊急狀態，並啟動國民警衛隊的冬季天氣支持小組。在風暴影響之下，田納西州西部和密西西比州西北部的許多學區宣布將於2月1日關閉學校。 　　

預計到2月2日，大部分受災地區的風暴將會減弱，氣溫隨之回升。

德州遭冬季風暴侵襲。（美聯社）
德州遭冬季風暴侵襲。（美聯社）
德州遭冬季風暴侵襲。（美聯社）
德州遭冬季風暴侵襲。（美聯社）

德州 風暴 機場

上一則

訪談放進有聲書 川普怒告記者伍華德違反版權

延伸閱讀

德州擬禁中國公民買房…華人批新排華法案：其他州會效仿

德州擬禁中國公民買房…華人批新排華法案：其他州會效仿
中國移民購屋擬遭限制 200位政商人士抗議德州共和黨人種族歧視

中國移民購屋擬遭限制 200位政商人士抗議德州共和黨人種族歧視
州長嘲笑自家球隊 敵友皆驚

州長嘲笑自家球隊 敵友皆驚
盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

熱門新聞

半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

2023-01-25 10:27
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

2023-01-27 13:54
路易斯安納州立大學19歲女學生梅迪遜‧布魯克斯15日遭性侵後，在街上遊走時被車撞死。(取自Instagram)

路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃

2023-01-25 21:14
聯邦法官25日判處為中國擔任間諜的前伊州理工學院中國生紀超群八年徒刑。(本報檔案照片)

「回國可能被視為模範」伊州中國學生間諜案 重判關8年

2023-01-26 13:39

超人氣

更多 >
世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃

內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃
女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警