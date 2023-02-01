密大研究：反華偏見導致全美亞洲餐廳損失慘重

疫情以來，全美反亞裔情緒增加，坊間紛紛發起抗議示威行動。( )

密西根大學最新一項研究顯示，反華情緒的增加，導致消費者對亞裔 小商家產生歧視及反感，尤其在新冠疫情 期間，亞洲餐廳(Asian resturants)的客流量，比同地區非亞洲餐廳平均低了18.4%，研究人員初估，包括中餐館在內的全美亞洲餐館於2020年間，損失高達74.2億元的收入。

此外，報告提到，很不幸的是在前總統川普 發表「中國流感」(China flu)或「功夫流感」(Kung Flu)等言論後，川普支持率超過75％的地區的當地顧客，迴避到亞洲餐廳消費的比率高達30％，相對來說，川普支持率低的地區，這項比率不到10％。

這份研究的作者為密西根大學羅斯商學院的兩位亞裔教授賈斯汀.黃(Justin Huang)及康尼漢姆(Julia Lee Cunningham)，他們針對新冠疫情期間反亞裔的種族歧視而帶來的經濟代價，進行評估。 該研究已在「自然人類行為」(Nature Human Behaviour)網站發表。

賈斯汀.黃說，這份研究最有價值的是彰顯「政治家及媒體機構的責任」，在大流行初期，「紐約時報」有一篇文章報導了紐約市首個新冠病例，該患者為一名從伊朗到紐約的旅客，當時並未確定具體個人身份，但紐時卻採用一張許多戴口罩亞裔在華埠走路的照片，這篇文章和當時類似報導，造成亞裔成為許多消費者和讀者心中流行病的代名詞。

他表示，這些與川普持續聲稱「中國人將病毒帶入我們國家」的說法結合，加上一般公眾對於海外及美國國內華人，以及中國政府與中國個人、美國華裔間，並無法正確區分，上述種種造成了貶低和污名化環境的完美風暴，且更容易導致攻擊、破壞和消費者歧視。簡而言之，該研究凸顯公眾人物的責任，就是要確保不應圍繞地緣政治事件或疾病製造污名。

賈斯汀.黃提到，疫情初期，政客散布污名化語言，媒體使用貶低亞裔形像的圖片，都導致反亞及仇亞的犯罪增加。

他說，產生上述仇恨現象的很大一部分原因是因為真相缺乏曝光度及無知，他們先前已研究過，傾向高估華裔在全美亞裔人口中的比率者，就越有可能將COVID-19的傳播感染歸咎於華人或亞裔。 他們更可能因此認同「假使從中餐館訂餐，感染新冠的風險會更高。」

在暴力攻擊方面也遵循相同模式，對特定群體的了解越少，就越容易害怕並會向該群體投射指責情緒。

賈斯汀.黃說，選擇餐館研究偏見帶來的經濟影響，是因為餐館是對這些族裔群體情緒的重要指標，餐館無處不在且容易識別。 這份研究結果在其他容易識別族裔的行業，例如律師、醫生或牙醫、園藝綠化公司、美髮及美甲院等，也都有相同情形，他表示，一旦有這種想法的個人，就可能透過規避消費來表達怪罪情緒。

數據顯示，疫情期亞洲餐廳的客流量比其他同區非亞洲餐廳的客流量少了18.4%，而支持川普比率越高的地區，迴避到亞洲餐廳消費的情況也越嚴重。

研究人員指出，這種反亞情緒一般來說並沒有特別針對亞裔中的某一特定族裔，因為消費者並沒有僅避開中餐館，而是避開到所有亞洲餐館消費。

此外，這種情況也受到川普支持程度的影響，例如越是支持川普的地區，有越多人傾向避免去韓國餐廳，此現象可能也是出於以上錯誤認知。

賈斯汀.黃說，18.4%的相對消費下降，意味著亞洲餐館在2020年損失約74.2億元的收入，這對許多小企業來說確實影響巨大。