佛州眾議員送「啞彈」當見面禮 同僚有人愛 有人笑不出來

新科聯邦眾議員給同僚送見面禮是慣例，但來自佛州的米爾斯眾議員送的伴手禮卻是一枚啞巴槍榴彈。（取自Cory Mills Instagram)

佛羅里達州新科聯邦眾議員 米爾斯(Cory Mills)給國會同僚的見面禮是一枚啞巴槍榴彈(inert grenade)，附帶一封信籲請同事「團結一氣」。

今年42歲，伊拉克戰爭退役軍人米爾斯在信中說，這枚印了共和黨 大象標記的40釐米榴彈，是他故鄉在越戰時代為美軍生產的，「讓我們團結一氣，為選民們好好幹活。」

喬治亞州同黨眾議員柯林斯(Mike Collins)收到禮物後說，他「愛死」了，可惜就缺一把榴彈發射器；康州民主黨眾議員海姆斯(Jim Himes)沒收到這份禮，也幽默不起來，把米爾斯的行徑比喻為偽造履歷廣受批判的紐約州共和黨籍新科眾議員桑托斯(George Santos)，說「連桑托斯都掰不出這玩意兒。」

米爾斯的發言人說，共和黨新科議員照往例都會從家鄉帶禮物到國會，米爾斯用自己的錢購置啞巴槍榴彈。「把禮物送到米爾斯議員各個同僚辦公室的過程中，我們謹守所有安全措施。」

眾院 歷史官說，該辦公室沒有追蹤議員們送什麼禮物，「議員辦公室送出選區特產如花生、糖果等，並非不尋常。」

過時的槍榴彈不是共和黨議員首次在國會山莊演出「武器大觀」。

2021年元月6日國會暴動後，民主黨籍眾院議長裴洛西頒布命令，所有國會議員進入國會都需經過武器安檢。法律明文禁止民眾攜武進國會，但卻不適用於國會議員，因此民主黨人設法禁止。

反對裴洛西禁令的科羅拉多州共和黨眾議員波柏特(Lauren Boebert)就曾因為拒不讓國會警察檢查手提包，被擋住不得進入國會殿堂。同州共和黨眾議員巴克(Ken Buck)2020年故意在自己的國會辦公室亮出一把AR-15半自動步槍，向拜登總統挑釁「有本事就來取走」。

第118屆國會本月開議後，因為共和黨成為眾院多數黨，國會設置的金屬檢測器一一拆除。