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沃爾瑪偶遇勾起痛苦回憶…30年前性侵男童 61歲婦認罪

記者張聲肇／即時報導
一名男子2017年在一家沃爾瑪超市碰到凱瑟琳‧克雷蒙茨後，勾起30多年前被她性侵的回憶。現年61歲的克雷蒙茨日前在法庭認罪。（伯靈頓郡檢察官辦公室照片）
一名男子2017年在一家沃爾瑪超市碰到凱瑟琳‧克雷蒙茨後，勾起30多年前被她性侵的回憶。現年61歲的克雷蒙茨日前在法庭認罪。（伯靈頓郡檢察官辦公室照片）

一名婦人30多年前性侵男童，受害人2017年底在新澤西州肯登郡的沃爾瑪超市碰到嫌犯後提告，現已61歲的被告婦女1月20日在法庭認罪，二級性侵罪最多可判處10年牢獄。法院將於5月宣判徒刑。

現年43歲的受害人在訴狀中說，他4歲到12歲期間，凱瑟琳‧克雷蒙茨（Katherine Clements）對他犯下的罪行從呵護、愛撫，逐漸升高到「裸體和不當性接觸。」

多年來，他一直壓抑自己，不要去回想那段不快的記憶，也一直躲著不要見到她，2017年底他下班回家的路上，不期然在柏林鎮一家沃爾爾瑪超市碰到克雷蒙茨。頓時他心中一陣翻湧，壓抑已久的記憶湧上心頭，「什麼都聽不到，不禁崩潰痛哭。」

訴狀指出，原告回到家，把被告多年前曾經性侵他的事情說出來，讓母親知道。

伯靈頓郡檢察官辦公室說，2018年受害人向梅德福鎮警察局報案，陳述自己多年前的故事，檢察官辦公室隨後展開調查。民事訴訟案兩年前暫停進行，因為高等法院法官斐瑞里（James J. Ferrelli）發現，另有刑事訴訟待決。

斐瑞里於2021年9月9日判決，本案刑事訴訟未解決之前，民事訴訟暫時結案，但准許受害人重新提起民事訴訟。經查到27日為止，都沒有重啟民事案的紀錄。

克雷蒙茨三年前回應原告指控時表示，如果有錯，原告的「疏忽」也是事情發生的原因。

2020年元月24日，她透過律師在答辯狀中寫道，「原告所犯下的疏忽造成事情最後的發展，他的責任比被告的責任還更大，」但原告如何疏忽、該做到什麼事，答辯狀沒說清楚。

性侵 刑事訴訟 檢察官

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