酷寒結冰天氣襲美 地面結冰逾半吋 15州5000萬人凍僵

30日起，從德州到西維吉尼亞州5000萬人口遭受酷寒結冰天氣的襲擊，氣象預報中心說，至少15州會積雪結冰，開車走路都很危險。(美聯社)

30日起，從德州 到西維吉尼亞州 5000萬人口遭受酷寒結冰天氣的襲擊，氣象預報中心說，至少15州會積雪結冰，衝擊日常生活，開車走路都很危險。

預報中心說，德州中部、奧克拉荷馬州 西南部，阿肯色州中部和田納西州西部冰雨量可觀，結冰可能超過四分之一吋，德州中部和阿肯色有些地方，三天下來冰層可能厚逾半吋。

從30日到2月1日，降雨降雪下冰雹將一波接一波，間歇時段，氣溫仍低，路面濕滑；這波緊接北極冷鋒而來的酷寒冷氣團，周末開始緩慢東移，已有1500萬人在30日早晨接獲冰寒天氣的警告。

加上冷風效應，氣溫最低可達華氏零下45度(約攝氏零下42.8度)，皮膚曝露10分鐘就可能凍傷。

鋒面31日將繼續襲向德州和奧克拉荷馬州，奧斯汀、達拉斯、奧克拉荷馬市等地居民到1日需嚴防冰寒，德州東部至31日都須提防大雨和瞬間積水，德州東部到路易西安納西北部1日要嚴防豪雨。

奧斯汀入夜到清晨可能結冰，達拉斯也可能看到十分之一到四分之一吋的結冰。奧克拉荷馬市的積雪可盈吋，冰的厚度可能達五分之一吋。密蘇里州春田市降雪和冰霰可達一吋，聖路易市也可能有積雪。

氣象中心警告說，飄雪會降低能見度，冰雪交加更是開車人的最怕，不論開車、走路，都要提防路滑。

德州福和市(Fort Worth)氣象局說，31日橋面結冰和路面濕冷，是最不宜開車出遠門的天氣，開車尤宜注意路面暗冰易滑。氣象人員警告，「如果可能，最好不要出門；非出門不可，給自己多一點時間，放緩車速，避開路上可能結冰地段。」

諾門(Norman)氣象局說，奧克拉荷馬州路面狀況30日早就開始轉壞，冰雹冰雨齊降，可以不用上路的話，就盡量避免。冰寒的雨雪29日晚已在伊利諾州中部降下，馬路、人行道和停車場都結冰溼滑。