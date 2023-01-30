我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態

拜登政府傳考慮全面掐斷美國企業對華為供貨

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
日前在亞特蘭大，一名抗議人士被執法當局指稱射傷了一名州警後，稍後遭警方射殺。警方隨後封鎖了市中心的街道。(美聯社)
日前在亞特蘭大，一名抗議人士被執法當局指稱射傷了一名州警後，稍後遭警方射殺。警方隨後封鎖了市中心的街道。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布該州進入緊急狀態，並派出1000名國民兵戒備，以隨時應對在亞特蘭大市中心持續不斷的暴力抗議活動。連串示威主要源於日前在亞城市區發生槍擊案，一名被指控開槍射傷警員的男子，當場遭執法人員射殺。除非州長續簽，此一緊急狀態將延續至2月9日。

近日亞城的抗議活動以亞特蘭大公共安全培訓中心大樓(Atlanta Public Safety Training Center)為中心，該地暱稱為「警察城」(Cop City)。抗議人士已在此地點集結了好幾個月，一名叫做Manuel Esteban Paez Teran的抗議人士在18日被執法部門開槍打死。

警方指稱，這名死者曾在警方之前驅逐抗議人士的行動中，開槍打傷了一名喬州警官。這名警官緊急送醫後，並無生命危險。

21日，在「警察城」的抗議活動延燒，導致公共財產損失和一輛警車被焚，警方逮捕了六人。亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)說，發現一些被捕者攜帶炸藥，不過當天沒有人受傷。

坎普在宣布緊急狀態時，特別提到了部分激進者將警車焚毀。「這些蒙面人士在亞特蘭大警察基金會(Atlanta Police Foundation)辦公大樓前投擲石塊、燃放煙火並焚燒警車，」他說，「喬州人尊重和平抗議，但不容忍針對人身或財產的暴力行為。」

緊急狀態聲明也授權喬州國民兵應對持續的抗議活動。現役部隊將擁有「與執法人員相同的逮捕權」。

亞特蘭大警察局(APD)在一份聲明中告訴CBS新聞，正在密切監視日前在曼菲斯(Memphis)所發生的Tire Nichols事件所引發的抗議活動。Nichols於1月10日在路上遭警方攔下，三天後死亡。參與逮捕的五名警官被控二級謀殺罪。

「我們正密切關注曼菲斯的事件，並準備好支援亞特蘭大的和平抗議活動，」APD表示。「我們理解並分享對Nichols之死的憤怒。警察應該以富有同情心、稱職和符合憲法的方式行事。我們要求示威安全而平和。」

亞特蘭大 警察 緊急狀態

上一則

睽違3年 白宮：拜登5/11將終止新冠疫情「緊急狀態」

下一則

圖輯／空中巨無霸再見 波音747停產

延伸閱讀

最初報告輕描淡寫 田州5警打死非裔 輕稱：他呼吸困難

最初報告輕描淡寫 田州5警打死非裔 輕稱：他呼吸困難
NBA／田州曼菲斯警施暴事件 灰熊默哀球員慟：不該發生

NBA／田州曼菲斯警施暴事件 灰熊默哀球員慟：不該發生
前妻騙罹末期骨癌將死…被戳破是「這部電影」情節

前妻騙罹末期骨癌將死…被戳破是「這部電影」情節
紐時：曼菲斯市多年來執法過當 引燃怒火

紐時：曼菲斯市多年來執法過當 引燃怒火

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
大麻打花期，日照燈每天必須開12小時。(讀者提供)

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

2023-01-24 22:15
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

2023-01-25 10:27

超人氣

更多 >
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨
整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來

整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來