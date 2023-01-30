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睽違3年 白宮：拜登5/11將終止新冠疫情「緊急狀態」

編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登30日向國會表示，自己將於5月11日結束新冠疫情的「國家緊急狀態」。(路透)
美國總統拜登30日向國會表示，自己將於5月11日結束新冠疫情的「國家緊急狀態」。(路透)

拜登總統（Joe Biden）30日向國會表示，自己將於5月11日結束新冠疫情的「國家緊急狀態」。

華盛頓郵報報導，2020年前任總統川普（Donald Trump）宣布美國進入「國家緊急狀態」和「公共衛生緊急狀態」，並每90天更新一次公共衛生緊急狀態，政府官員此前曾表示「將提前在結束公共衛生緊急狀態前60天發出通知」。

國家衛生緊急狀態和公共衛生緊急狀態原本分別將於今年3月1日和4月11日到期，但在白宮30日向國會發出的通知中，明確提到「希望在5月11日終止緊急狀態之前短暫延長」。

白宮宣布這一消息之際，正值眾議院共和黨人準備對一項終止新冠疫情公共衛生緊急狀態的法案進行投票，聲明中提到「緊急狀態的突然結束將對整個醫療保健系統，包括各州、醫院、診間以及最重要的數千萬美國人造成混亂和不確定性」。

據悉，結束緊急狀態最顯著的影響之一是終止其中「第42條法案」（Title 42 expulsion）、一項旨在驅逐來自有疫情國家人民的法案，拜登政府曾試圖廢除該法案但目前仍被擱置。

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