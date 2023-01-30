印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪

印大一名學生因被嫌犯認定為中國人而遭持刀猛刺頭部。(印大臉書)

日前在印第安納大學(Indiana University)附近車站，遭襲擊者持刀朝頭部猛刺多刀的18歲學生已經出院，且正在康復中，根據印大所在布盧明頓警察 局(Bloomington Police Department)筆錄，56歲的兇嫌戴維斯(Billie R. Davis)自承，這起攻擊案是因為認定該學生是「中國人」，戴維斯還補充，「這樣就少了一個毀滅我們國家的人」。

代表受害學生家人的律師凱瑟琳·德萊尼(Kathleen DeLaney)說，襲擊發生後，這名學生被緊急送往當地醫院，其頭部多處遭到刺傷，出於安全考慮受害生要求匿名，德萊尼說，該名學生的家人表示，傷者已經出院，他們要求保有隱私，讓該學生身心進一步康復。

律師說，學生家人表達了對布魯明頓市和全國各地亞裔 社區的聲援，同時也了解到這些社區仍面臨著「隨機、無意義且基於仇恨的攻擊」。

美國國家公共電台(NPR)30日報導，這宗襲擊案發生在1月11日，地點在距離印大布盧明頓校區不到一哩處的公車車站，當時該名女學生正準備下車，另一乘客突然用刀連續往她的頭部猛刺，然後離開現場。

布盧明頓警察局表示，根據公交的監控影顯示，嫌犯和受害者在襲擊前沒有任何互動。

根據警察筆錄證詞，戴維斯在被逮捕後告訴警方，她刺傷這名學生是因為認定這名學生是「中國人」，還說「這樣就少了一個毀滅我們國家的人」。

戴維斯目前已經被控謀殺未遂、嚴重毆打和使用致命武器毆打等罪，法庭文件顯示，戴維斯對上述指控拒不認罪，被告律師杜格爾(Kyle Dugger)也提出嫌犯精神錯亂的辯護。

達格爾說，認識戴維斯的人說，被告「沒有種族主義 態度或歷史」，而被告有長期的「嚴重精神疾病史」，在攻擊案發當天，也正尋求幫助控制她的病情。

杜格爾在一份聲明中說，「我要提醒公眾，不要根據警方單次問話調查的說法，就草率對一個人的想法或信仰下結論，當被問話對象可能患有精神病時，我建議要更加謹慎」。

杜格爾說，他已要求對戴維斯進行其受審能力評估的聽證會。如按計畫，法院將任命兩名精神科醫生對戴維斯進行檢查，確定她是否有能力出庭受審，以及她在犯罪時是否精神失常。

根據印大官方統計，該校約有1700多名中國留學生，亞裔生的比率則為4.64%，該襲擊事件發生至今，印州亞裔一直生活在恐懼、悲傷和憤怒之中。

全美亞太裔婦女論壇(National Asian American Women's Forum)印州分會負責人博爾哈(Melissa Borja)說，對亞裔的歧視和暴力在該州一直是個持續存在的問題。

2016年一名18歲的學生張悅(Yue Zhang，音譯)在印州納許維爾市(Nashville)遭一名想要進行「種族清洗」的男子用斧頭襲擊。1999年，一名研究生尹元俊(Won Joon Yoon)在一所教堂外被一名自稱白人至上主義者持槍射殺。

博爾哈說，該組織2021年曾試圖與州長侯康安(Eric Holcomb)解決這些問題。該組織一份請願書中，呼籲印州成立一個全州範圍的諮詢委員會，重點關注亞裔和太平洋島裔的事務，並制定新的程序和項目，幫助受到反亞裔種族主義攻擊的社區成員。