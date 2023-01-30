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德州擬禁中國人買房 華裔怒上街

編譯茅毅／即時報導
德州州參議員提出法案，欲禁止中國等四國公民及企業在該州購買房地產和農莊。州長艾伯特(圖)稱若法案過關他將簽署。(美聯社)
德州州參議員提出法案，欲禁止中國等四國公民及企業在該州購買房地產和農莊。州長艾伯特(圖)稱若法案過關他將簽署。(美聯社)

德州共和黨州參議員提出兩項法案，欲禁止中國等四國公民及企業在該州購買房地產和農莊。北德州以華裔人士為主的近300人，29日在達拉斯示威，表達反對這兩個法案。他們認為，此舉是針對華裔美國人的歧視，有人認為這形同1882年惡名昭彰的「美國排華法案」新版。

這兩項法案旨在禁止中國、伊朗、北韓與俄羅斯的政府實體、企業與公民購買德州不動產和農地。法案去年11月就已在州參議院提出，原本沒有引起太多注意，但州長艾伯特日前推文稱，若法案過關他將簽署，引發德州華裔憤怒，一些擁有美國居留權但國籍仍為中國的華裔居民擔心，一旦法案過關，他們將無法在德州買房置產。

和華裔社群有關的多個組織，已計畫在德州幾大城市集會，抗議該法案及州長艾伯特推文支持。德州民主黨人士上周召開記者會譴責法案，稱其內容既種族主義又違憲。

主辦29日集會的德拉斯華人聯盟董事金海龍（Hailong Jin，音譯）表示，這兩項法案使華裔美人社群痛苦地回想起美國昔日的反華立法，例如排華法案和加州1913年針對亞洲移民的「非美國人土地法」。

金海龍認為，一旦德州通過這種法律，其他州將會仿效，反亞裔的仇恨肯定會在美國增加。在德州已住了20年的艾倫市居民傑瑞．皮失望地說，他是一家軟體新創公司的總裁，也是美國公民，這種法案違憲，而且有害德州經濟。

德州民主黨州眾議員安基亞批評該法案企圖挑起針對亞裔社群的仇恨。他呼籲華裔持續大聲反對這兩個法案，使州議會聽到他們的心聲。

去年11月提出法案的德州州參議員科爾霍斯特向德州論壇報指稱，該法案旨在「遏止外國在德州的影響力」，將清楚寫明相關限制不適用美國公民與擁有合法居留權者。

19世紀的美國排華法案直到1968年才完全廢除，主要禁止中國移民入境美國，並拒絕已在美國的華人成為美國公民。

德州 華裔 社群

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