維護治安如今打死非裔男 曼菲斯解散「天蠍」警察小組

曼菲斯「天蠍」（SCORPION）小組2021年11月成立，是「恢復我們社區和平打擊街頭犯罪行動」（Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods）的英文字頭縮寫，這個小組志在降低犯罪熱區的非法活動。圖為「天蠍」成員2021年11月12日開會時的資料照片。（路透）

田納西州曼菲斯（Memphis）五名員警暴力毆打一名非裔 男子致死後，當局已解散涉事小組。而警察 施暴影片曝光後，全美數座城市計畫舉行更多抗議活動。

綜合路透和法新社報導，29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）本月7日疑因魯莽駕駛遭到攔檢，被警拖出車外痛毆，三天後在醫院不治。

警方昨天公布的警察錄影畫面顯示，尼科爾斯一開始就跟警方說：「我沒怎樣。」

即便如此，接下來幾分鐘，警察將他拖出車外強壓在地，試圖用電擊槍電他，並威脅痛打他一頓。片中，警察還對尼科爾斯做出不合邏輯的要求，例如尼科爾斯已經趴在地上了仍斥喝他趴下。

影片拍到尼科爾斯告訴警方：「我只想回家。」

這段影片在曼菲斯和美國多地掀起抗議潮，許多城市準備在今天舉行更多示威活動。

此案震驚全美，也再度引發警察執法過當的討論，尤其是2020年非裔男子佛洛伊德 （George Floyd）遭白人警察壓頸致死一案世人仍記憶猶新。

尼科爾斯一案中，毆人的五名員警都是非裔，也都隸屬於曼菲斯「天蠍」（SCORPION）小組。2021年11月成立的「天蠍」小組，是「恢復我們社區和平打擊街頭犯罪行動」（Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods）的英文字頭縮寫，這個小組志在降低犯罪熱區的非法活動，手段之一便是在熱區部署更多的警力。

然而，曼菲斯警局今天發布聲明表示，「永久解散天蠍小組，符合所有人的最大利益」。

尼科爾斯的家人透過律師發布聲明，對這一決定表達樂見之意，並說這「對尼科爾斯的慘死而言，是適當且符合比例原則的作法，對曼菲斯所有居民來說也是一個得體且公正的決定」。

「我們希望其他城市在不久的將來對其飽和的警察小組採取類似行動，開始在他們的社區中建立更多的信任。」

五名涉案警察已全數遭革職，並被控二級謀殺等罪名。

創立該小組的警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）先前告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，「天蠍」小組至少成立之初確實有發揮成效，在2021年凶殺案達破紀錄的345起之後，2022年犯罪率有所下降，她說這一數字引發「社區強烈抗議」。

儘管2020年佛洛伊德案後全美疾呼警察改革，但根據「警察暴力地圖」（Mapping Police Violence）網站數據，2022年美國警察暴力執法事件仍導致1186人死亡，創下10年來新高。