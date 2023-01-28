田納西州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感到驚訝

田納西州曼菲斯7日發生非裔男子尼科爾斯遭同為非裔的5位警察（圖）毆打致死，有非裔市民告訴受訪時告訴記者，「很多時候，黑人警官打我們比白人警官更厲害」。（美聯社）

田納西州曼菲斯7日發生非裔 男子尼科爾斯（Tyre Nichols）遭同為非裔的5位警察 毆打致死，市警局27日晚間公開了案發當時的警方隨身攝影機影像。有非裔市民告訴NBC新聞，「很多時候，黑人 警官打我們比白人警官更厲害」。

48歲的高級安全政府工作人員瓊斯（William Jones）回憶自己還是青少年時，當白人鄰居打電話投訴，非裔警官就會過來驅散他跟朋友的鬥牛足球賽（pickup football games），過程中常常施加體罰。因此，當5位非裔警察的照片在電視螢幕閃過，稱這些人就是被控在交通攔查時打死尼科爾斯的人時，他仍然保持了平靜。

瓊斯告訴記者，他一點都不覺得驚訝，「這些警官中，有些人戴著他們的警徽，忘記了自己是誰，真的相信『警察的命也是命』（blue lives matter）。其中一些黑人警官也是來自於艱苦社區的好人，但我看過他們之中的一些人，很多人，掌握到這個權力跟濫用了」。他說，「當我們還是13、14歲的小男孩時，他們過來、對我們動粗，而且毫無理由」。

75歲又是祖母的強森（Barbara Johnson）也表示，「我不會感到驚訝，因為這地方是鎮內黑人占多數的地區，有著黑人警官在巡邏。黑人跟警察的關係不是非常好，黑人或白人警官，這是我們對抗他們，有著這種不信任，就這樣」。

正在尼科爾斯遇害地區競選市議員的哈里斯（Brian Harris）說，曼菲斯的非裔社區與執法機關之間的關係正在惡化，而這個案件是更加不和的試金石。他在受訪時也承認，從來沒有見過像尼科爾斯案的情況，「當談到曼菲斯、黑人警官與黑人對黑人的對抗…這是全新的」。

哈里斯表示，「如果觀察曼菲斯與種族關係的歷史，我們受到了壓迫，特別是男性黑人。要知道，宣誓保護與服務的黑人警官背叛了他們自己的人民…這就令人無法接受、震驚與失望」。尼科爾斯的母親威爾斯（RowVaughn Wells）跟律師招開記者會時表示，「我想對殺害我兒子的這5位警官說，你們這麼做時，也讓你們自己的家人顏面掃地」。