FDA擬開放單一性伴侶關係男同志、雙性戀男性捐血

食品及藥物管理局將放寬限制，允許單一性伴侶關係的同性戀及雙性戀男性捐血。（美聯社）

食品及藥物管理局(FDA )27日宣布放寬捐血限制，將允許單一性伴侶關係的同性戀 及雙性戀男性捐血。

多年來血液銀行、美國醫學會(American Medical Association)、LGBT權益團體不斷施壓，要求撤銷部分專家指稱已過時、恐同且無法有效保障國內血液供應安全的規定。

新指南消除針對與同性有性關係男性的規定，轉而著重在傳播與感染愛滋病毒(HIV)風險較高的性行為，與性別無關；FDA預計經過一段期間的公眾評論環節後採納該提案。

加拿大、英國等國近幾年也已經做出類似調整。

男同性戀者表示，數十年來被禁止捐血，讓他們覺得彷彿處在社會最底層；FDA嚴格的規定對單一性伴侶關係者也無例外，部分人認為，無論多努力保護自身健康，他們仍不被信任，或被視為疾病傳播者。

血液和生物療法促進協會(AABB)醫療長克勞蒂雅·柯恩(Claudia Cohn)指出：「維持血液供應安全至關重要，但往前邁進同樣重要，因此我們不能排除一群可能極為安全的捐血者。」

血液檢驗科技方面的進步，以及FDA資助的一項新研究結果支持新提案，消息指出預計於今年底或明年初開放男同性戀者捐血。

部分權益人士認為，即使新規推出，男同性戀者仍會受到不公對待；因為在捐血前三個月若沒有新的肛交性行為伴侶，則允許捐血。

每日服用能大幅降低愛滋病毒感染風險藥物的人也允許捐血，象徵一次顯著的進步，使預防方式不再僅限於保險 套或禁慾，此外，持續使用保險套以及愛滋病毒檢測呈陰性的人群也可捐血。

權益團體Gay Men's Health Crisis通訊與公共政策副主席齊喬多(Jason Cianciotto)說：「與未感染愛滋的人保持單一性伴侶關係並不是預防傳播的唯一途徑。」

知情人士指出，新的風險評估預期將詢問欲捐血者，過去三個月是否有任何新的性伴侶，不管性別與性向，若無則可捐血；擁有新任性伴侶者將進一步詢問是否有肛交性行為，若有則需再等待三個月。