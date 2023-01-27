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缺藥劑師 CVS、沃爾瑪、華格林3月起提早打烊

記者胡玉立／即時報導
FDA去年核准藥劑師也可開新冠處方藥Paxlovid，也加重藥劑師工作負荷。圖為藥劑師在芝加哥的一處老人中心，為民眾注射新冠補強針。(Getty Images)
FDA去年核准藥劑師也可開新冠處方藥Paxlovid，也加重藥劑師工作負荷。圖為藥劑師在芝加哥的一處老人中心，為民眾注射新冠補強針。(Getty Images)

全國最大兩家連鎖藥房CVS Health和沃爾瑪(Walmart)在新冠疫情爆發以來即面臨藥劑師短缺困擾，現在均決定縮減藥房營業時間。其中，CVS計畫3月將其全美9000家藥房的三分之二，減少營業時間或改採輪班營業；沃爾瑪計畫3月前將其4600家藥房中的絕大多數藥房營業時間，從晚上9時提前到晚上7時打烊。

至於另一連鎖藥房華格林(Walgreens Boots Alliance)稍早即已表示，因人員短缺，正減少數千家藥房營業時間。CVS、沃爾瑪和華格林三大連鎖店在全美的零售藥房約2萬4000家。

據勞工部數據，2021年藥劑師年薪中位數接近12萬9000元，預估2031年藥劑師業就業增長將低於平均水平。過去一年，連鎖店投入數億元招聘更多藥劑師和技術人員，但事實證明，很難招到人手。藥房連鎖店主管承認，藥劑師仍過度勞累，且就讀藥學的人越來越少。數據顯示，與十年前的高峰值相比，藥學院申請人數下降三分之一以上。

CVS發給店長的通知表示，營業時間減少會儘量選在患者需求較低或藥房只有一名藥劑師在場時；CVS聲明表示，公司會定期審查藥房營業時間，確保商店在高需求時期開放。CVS指出，「透過今年春季調整部分商店營業時間，可確保藥房團隊在患者最需要時提供服務。」

沃爾瑪發言人表示，工作時間縮短，可為藥房員工提供更好工作與生活平衡，「此變化是我們聽取藥房員工反饋和客戶意見的直接結果。」

藥劑師在疫情前就供不應求，消費者對新冠疫苗接種和測試的需求，更為藥房運作帶來額外壓力。幾大連鎖店努力透過提供獎金、調高工資和保證午休時間等福利，來阻止藥房員工流失。隨著對新冠病毒測試和疫苗需求下降及學名藥銷售利潤減少，各連鎖藥房決定重新調整其商業模式。

CVS和華格林正關閉全美數百家藥房，推出新醫療保健產品，試圖轉型為提供從診斷測試到初級保健系列醫療服務的提供商。CVS也努力開發系統，讓藥劑師可用遠距方式執行更多任務。

因為招聘不足合格藥劑師，全美最大兩家連鎖藥房CVS Health和沃爾瑪，決定3...
因為招聘不足合格藥劑師，全美最大兩家連鎖藥房CVS Health和沃爾瑪，決定3月起縮減藥房營業時間。(Getty Images)

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