我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

抗議警察暴力執法致死 時報廣場已現示威人群

麥克丹尼爾4度連任共和黨全委會主席 南北戰爭以來最久

記者胡玉立／即時報導
共和黨全國委員會(RNC)主席麥克丹尼爾成功獲得連任。(美聯社)
共和黨全國委員會(RNC)主席麥克丹尼爾成功獲得連任。(美聯社)

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)現任主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)27日在內部明顯分歧的選舉中連任，再領導共和黨兩年；但黨內激烈的分歧與困擾，很可能會伴隨共和黨邁入下一場總統大選賽季。

川普2016年欽點為RNC主席的麥克丹尼爾，27日在無記名投票中以111票對51票獲勝。選舉在南加州海岸豪華度假村內舉行；結果宣布後，麥克丹尼爾立即邀請對手上台並宣稱：「我們團結一致共同努力，讓民主黨2024年聽我們的。」

這場勝利讓麥克丹尼爾成為自南北戰爭以來任期最久的RNC主席，但黨內不分敵友一致認為，接下來的兩年她將無法以強勢領導RNC。

「黨並沒有團結，」麥克丹尼爾的主要競爭對手、川普律師狄隆(Harmeet Dhillon)在舞台上與麥克丹尼爾並肩後不久，在走廊上對媒體表示，「現在這種作法似乎是忽視基層，沒有人會這樣團結在黨周圍。」

事實上，儘管川普私下支持麥克丹尼爾，但過去長期支持川普的RNC成員有很多人力挺狄隆；最主要的問題是，共和黨自2016年以來連續面臨選舉失敗，黨員以不滿麥克丹尼爾的領導方向。

可能成為2024年總統候選人的佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)也在投票前夕公開反對麥克丹尼爾；他受訪表示，「我認為我們需要改變，需要在RNC注入新血輪。」德桑提斯還提到，在麥克丹尼爾領導下「連續三個選舉周期未達標」。

知情人士透露，川普應麥克丹尼爾要求避免公開表示支持。因為麥克丹尼爾的團隊相信，她會在沒有川普公開支持情況下獲勝，這可以讓她在進入2024年總統初選階段保持中立。

麥克丹尼爾現在準備領導RNC邁向2024年大選，在她領導下，RNC將控制大部分總統提名程序，包括辯論和投票日程在內。

川普 共和黨 投票

上一則

快看世界／雪豹出逃、禿鷲死亡 達拉斯動物園怎麼了？

延伸閱讀

拜登拔擢前防疫協調官齊安茲接任白宮幕僚長

拜登拔擢前防疫協調官齊安茲接任白宮幕僚長
川普屢對趙小蘭種族主義攻擊 恐傷共和黨亞裔選票

川普屢對趙小蘭種族主義攻擊 恐傷共和黨亞裔選票
「他真淺薄」 趙小蘭罕見反擊川普歧視文

「他真淺薄」 趙小蘭罕見反擊川普歧視文
「反川大將」謝安達換跑道 角逐加州聯邦參議員

「反川大將」謝安達換跑道 角逐加州聯邦參議員

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57

超人氣

更多 >
全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
世界晚報╱女博士被教授潛規則三年 聊天內容不堪入目

世界晚報╱女博士被教授潛規則三年 聊天內容不堪入目