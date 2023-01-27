麥克丹尼爾4度連任共和黨全委會主席 南北戰爭以來最久

共和黨全國委員會(RNC)主席麥克丹尼爾成功獲得連任。(美聯社)

共和黨 全國委員會(Republican National Committee，RNC)現任主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)27日在內部明顯分歧的選舉中連任，再領導共和黨兩年；但黨內激烈的分歧與困擾，很可能會伴隨共和黨邁入下一場總統大選賽季。

由川普 2016年欽點為RNC主席的麥克丹尼爾，27日在無記名投票 中以111票對51票獲勝。選舉在南加州海岸豪華度假村內舉行；結果宣布後，麥克丹尼爾立即邀請對手上台並宣稱：「我們團結一致共同努力，讓民主黨2024年聽我們的。」

這場勝利讓麥克丹尼爾成為自南北戰爭以來任期最久的RNC主席，但黨內不分敵友一致認為，接下來的兩年她將無法以強勢領導RNC。

「黨並沒有團結，」麥克丹尼爾的主要競爭對手、川普律師狄隆(Harmeet Dhillon)在舞台上與麥克丹尼爾並肩後不久，在走廊上對媒體表示，「現在這種作法似乎是忽視基層，沒有人會這樣團結在黨周圍。」

事實上，儘管川普私下支持麥克丹尼爾，但過去長期支持川普的RNC成員有很多人力挺狄隆；最主要的問題是，共和黨自2016年以來連續面臨選舉失敗，黨員以不滿麥克丹尼爾的領導方向。

可能成為2024年總統候選人的佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)也在投票前夕公開反對麥克丹尼爾；他受訪表示，「我認為我們需要改變，需要在RNC注入新血輪。」德桑提斯還提到，在麥克丹尼爾領導下「連續三個選舉周期未達標」。

知情人士透露，川普應麥克丹尼爾要求避免公開表示支持。因為麥克丹尼爾的團隊相信，她會在沒有川普公開支持情況下獲勝，這可以讓她在進入2024年總統初選階段保持中立。

麥克丹尼爾現在準備領導RNC邁向2024年大選，在她領導下，RNC將控制大部分總統提名程序，包括辯論和投票日程在內。