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拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

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拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

編譯周辰陽／即時報導
華盛頓州史坎波郡高等法院法官比爾肯格倫獲拜登總統提名為華盛頓東區聯邦地方法院法官，卻在25日的人事任命聽證會被共和黨籍參議員提出的美國憲法「基本問題」給難倒。（路透）
華盛頓州史坎波郡高等法院法官比爾肯格倫獲拜登總統提名為華盛頓東區聯邦地方法院法官，卻在25日的人事任命聽證會被共和黨籍參議員提出的美國憲法「基本問題」給難倒。（路透）

NBC新聞報導，拜登總統提名的一位聯邦法官候選人日前出席參議院人事任命聽證會時，顯然被共和黨籍的甘迺迪參議員（Sen. John Kennedy）所提出的美國憲法「基本問題」給難倒了。

根據報導，華盛頓州史坎波郡高等法院（Spokane County Superior Court）的比爾肯格倫法官（Judge Charnelle Bjelkengren）獲提名為華盛頓東區聯邦地方法院法官。從25日的聽證會影像可見，當時輪到甘迺迪向五位聯邦地方法院法官候選人提問，第一個被挑中的就是比爾肯格倫，「告訴我，憲法第5條（Article V）做什麼用？」

對此，比爾肯格倫答稱「第5條目前沒有浮現在我的腦海中」。甘迺迪接著問道，「第2條（Article II）怎麼樣？」，比爾肯格倫則坦然承認她也答不出來。

美國憲法第5條概述了修憲程序，第2條則詳述授予總統的行政權力。眼見比爾肯格倫無法回答，甘迺迪抓了抓頭髮，再詢問她是否知道法律解釋方法裡的目的主義（purposivism），比爾肯格倫遲疑了片刻，接著才答稱「在我擔任（華盛頓州）助理檢察長的12年與任職法官的9年裡，我沒有面對這種精確的問題」。

比爾肯格倫接著說，「在華盛頓州，我們是最高審判法院，因此我常常面對我不熟悉的問題，而我徹底審查法律，我研究、並對呈現在我面前的事實適用法律」。甘迺迪則回應，「好吧，妳將要面對這事情，以一位…如果妳獲得確認的話，我可以跟妳保證」。

目前尚不清楚比爾肯格倫無法回答甘迺迪的提問是否將影響到她獲得確認的機會，但民主黨現在掌握了參院全院與司法委員會的絕對多數，如果她得到了參院司法委員會的所有民主黨參議員支持，並在全院表決拿到50張贊成票，還是會獲確認為聯邦地方法院法官。

華盛頓州 提名 參院

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