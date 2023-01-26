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罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄

編譯潘勛／綜合26日電
趙小蘭（右）25日罕見公開指責前總統川普有關種族歧視的攻擊言詞，透露他的淺薄。(美聯社資料照)
趙小蘭（右）25日罕見公開指責前總統川普有關種族歧視的攻擊言詞，透露他的淺薄。(美聯社資料照)

前運輸部長趙小蘭25日罕見公開回應前總統川普最近的社媒貼文，指責川普一串種族歧視的攻擊言詞是瞄準她以及其他亞裔；她稱，川普似乎不懂亞裔辛勤工作是為了改善下一代，適足以透露他的淺薄。

華盛頓郵報報導，川普最近一則貼文，試著想把趙小蘭、趙小蘭的夫婿參院共和黨領袖麥康諾，與拜登總統前華府個人辦公室發現機密檔案掛勾。

川普23日在他的Truth Social社媒貼文說，「拜登的機密檔案被送到中國城收藏，趙小蘭與這件事有沒有關係？她丈夫『破老烏鴉』(the Old Broken Crow，川普罵麥唐諾的用詞)跟拜登、民主黨，當然還有中國，都非常親近」。

趙小蘭25日罕見公開指責前總統川普有關種族歧視的攻擊言詞，透露他的淺薄。(美聯社...
趙小蘭25日罕見公開指責前總統川普有關種族歧視的攻擊言詞，透露他的淺薄。(美聯社)

趙小蘭發表聲明說，自己小時候，有些人會故意拼錯、讀錯她的名字；亞裔工作辛勤，就是想改變下一代，別碰到那種經驗。川普似乎不懂，這足以揭露川普很多事，比起他談亞裔要來得多。

趙小蘭25日的聲明，顯見已宣布三度角逐總統的川普，與共和黨圈內人的趙小蘭又有新的嫌隙。

趙小蘭曾在川普政府擔任四年運輸部長，直到2021年1月6日國會山莊暴亂案發生後才辭職。

趙小蘭25日罕見公開指責前總統川普有關種族歧視的攻擊言詞，透露他的淺薄。(美聯社...
趙小蘭25日罕見公開指責前總統川普有關種族歧視的攻擊言詞，透露他的淺薄。(美聯社資料照)

2001年，趙小蘭成為第一位出任內閣成員的亞裔女性，在布希政府擔任勞工部長八年。

麥康諾一開始並不支持川普2016年競選總統，但川普確定獲共和黨提名後，他改與川普站同一陣線；兩人培養出工作關係，通過減稅立法，並任命一群聯邦法官，但國會山莊暴亂案發生後，兩人斷絕交情；共和黨一連串選舉失利，麥康諾實則怪罪川普。

去年10月，麥康諾幫忙通過法案，避免政府關門，川普遂在社媒貼文，用種族歧視來解說趙小蘭的姓氏，還說麥康諾「找死！」

川普 趙小蘭 亞裔

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