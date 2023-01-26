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NASA研發核動力太空船 為人類登陸火星做準備

中央社華盛頓25日綜合外電報導
火星。圖：Unsplash
火星。圖：Unsplash

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森今天表示，預計2027年前將針對配備核分裂引擎的太空船展開試驗，這是NASA未來如何更高效地將太空人送上火星所做長期努力的一環。

路透報導，NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在馬里蘭州國家海港區（National Harbor）舉行的會議中表示，NASA將和美國軍方的國防先進研究計畫局（DARPA）合作開發核熱推進引擎，「最快2027年」發射至太空。

NASA數十年來一直致力研究核熱推進概念，也就是將核分裂反應爐的熱能導入氫氣推進劑，這些氫氣在加熱後快速膨脹並由噴嘴噴出，產生推力，據信在動力轉換效率上高於傳統化學反應火箭引擎。

NASA官員認為，核熱推進對於將把人類送上月球以外、更深遠的太空，至關重要。工程師表示，運用核熱推進技術從地球前往火星可能需要約4個月，而傳統化學動力引擎則需耗時約9個月。

如此一來，不僅大幅減少太空人曝露於太空輻射的時間，前往火星的途中所需補給如食物及其他物資等也隨之減少。

NASA副署長暨前太空人梅洛伊（Pam Melroy）昨天表示：「只要能縮短人類的航程時間，就能提高旅程安全性。」

國防先進研究計畫局2021年向通用原子航空系統公司（General Atomics）、洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的藍源公司（Blue Origin）提供經費，用於研究核反應爐及太空船的設計。

這項計畫的經理杜德森（Tabitha Dodson）受訪時表示，國防先進研究計畫局將於3月從中挑選一家企業，替2027年的測試打造核動力太空船。

NASA和國防先進研究計畫局合作的這項計畫，2023財政年度預算為1.1億美元，預計一路至2027年將增添數億美元。

太空人 NASA 火星

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