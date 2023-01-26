伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

聯邦法官25日判處為中國擔任間諜的前伊州理工學院中國生紀超群八年徒刑。(本報檔案照片)

代表中國政府從事間諜 活動罪的前伊利諾州理工學院(IIT)研究生紀超群(Ji Chaoqun，31歲，音譯)案，25日由聯邦法官古茲曼(Ronald Guzman)宣布判處八年徒刑，古茲曼表示，他對紀超群目標是成為「潛伏特工」感到不安，因此儘管聯邦檢察官 只要求求處約五年監禁，他最終決定對其加重判刑，服刑期滿後遣送中國。

紀超群當庭道歉 再也不會這樣做了

身穿橘色囚服的紀超群，通過普通話翻譯聽取法官審判，在宣判前，他為自己的行為向家人和法院發表了簡短的道歉，並以帶有濃重口音的英語說，「再也不會這樣做了」。

去年9月，陪審團判定紀超群為中國政府從事間諜活動，罪名是收集美國科學家和工程師的信息，這些科學家和工程師掌握著航空航天技術、人工智能甚至航空母艦方面的寶貴知識。

陪審團當時花了六小時達成共識，裁定紀超群一項未先通知美國司法部 長，密謀擔任中華人民共和國國家安全部代理人罪刑，還有一項未經事先通知司法部長，在美國從事間諜行動罪刑，以及一項向美國陸軍做出重大虛假陳述罪；另外兩項電信詐欺罪，陪審團判決不予成立。

紀超群的律師曾請求古茲曼減輕刑期，律師稱紀是一名年輕且具理想主義的學生，受到中國間諜招募機構老練的成員操縱，他並指出，紀超群實際上從未向中國提供過任何敏感的美國機密。

檢察官原求關5年 但法官對紀計畫不安

起訴紀超群的聯邦檢察官，原要求法官求處約五年刑期，刑滿釋放後遣返中國，古茲曼對此表示，紀超群對未來的「長遠」計畫令他感到不安，其中包括加入美國陸軍以快速獲得公民身份，然後進入敏感基地，最終進入中央情報局、聯邦調查局或美國太空總署NASA工作，「他意圖成為一名長期的中國潛伏特工」，因此決定加重判刑。

古茲曼還在法庭上說，中國不太可能有人把他視為罪犯，「坐在我面前的被告，很可能還會被其母國視為模範公民，這令人感到悲哀」。

律師稱紀遭獄友指帶進新冠病毒

紀的律師切羅尼斯(Damon Cheronis)在去年陪審團開審期間表示，紀超群被捕後至今近4年半時間，一直關押在監獄且遭受很多痛苦。他說，紀超群候審期間兩次感染新冠病毒，還不得不忍受其他囚犯指責，稱中國人把病毒帶進監獄。

切羅尼斯說，來到美國被捕且坐五年牢，沒有人會覺得是輕微的懲罰。

紀超群間諜案始末

法院資料指出，紀超群是在中華人民共和國高級情報官員的指導下工作，他的任務是向中國政府提供可能招募的八名目標對象相關信息。一份刑事起訴書提到，紀超群是在2013年以學生簽證來到美國，在芝加哥的伊利諾理工學院(IIT)主修工程，2016年加入美國陸軍預備役，在申請從軍過程接受背景調查時，紀超群隱瞞了自己與中國情報人員的關係。

檢方稱，紀在IIT就讀期間的寒假返回中國時，出席了中國國安部門(MSS)工作人員的「宴請」，並獲得了一份絕密合同，他在合同中宣誓效忠該機構的工作，同意「將餘生奉獻給國家安全」。

後來在他的手機上發現了一張由其秘密拍攝的合同照片，檢方表示，他還拍攝了國家安全部門給他的6000美元生活費。

聯邦助理檢察官喬納斯(Barry Jonas)在去年9月的庭審中告訴陪審員，紀超群簽約的五天後回到芝加哥，接著立即聯繫了一位在華盛頓特區喬治華盛頓大學(George Washington University)學習航空航天的朋友。

喬納斯說，紀給這位朋友發了合同和現金的照片，並表示如果他幫他追查MSS想要的線索，他就和他分享「運營費」。

喬納斯告訴陪審員，上述做法雖然不太聰明，但並沒有因此落實間諜證據。

季超群從IIT畢業後之所以被揪出間諜身份，是與他發送「過去3年的八套期中考試題」有關。

資料顯示，紀超群的一封電郵引起了聯邦調查局的注意，該電郵的收件人為中共情報官員徐炎軍(Yanjun Xu，音譯)，信中提到，他已傳給對方「八套期中考試題」。

調查發現，這八套考題實為八名美籍科學家與工程師的背景資料。而中國政府正試圖招募這八名科技人員任職。八名人員都出生在台灣或中國大陸，從事科技行業，其中幾人專門從事航空航天領域的工作，檢察官說，其中七人為美國國防承包商工作。

徐為中國國家安全部旗下江蘇省國安廳六局的一名副處長，曾以多個化名從事涉及美國軍方商業情報的間諜活動。他因企圖竊取美國國防部承包商通用公司(GE Aviation)的商業機密於比利時被捕，後引渡到美國。