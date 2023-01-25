我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

蒙市舞星舞蹈社反映華人舞文化 曾是移民社交聖地

蒙市槍案後 華爾街日報「太多亞洲人」評論惹議

世界新聞網／即時報導
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

加州洛杉磯華人聚居的蒙特利公園市(Monterey Park)21除夕當晚發生槍擊案，震驚全美。兩天過後，網友在華爾街日報的新聞評論讀到一篇名為「亞洲人是不是『太多了』？(Are there 'Too Many Asians'?)」的文章。

這篇評論的標題引起軒然大波，雖然網友發現，文章內容是針對中國人口趨勢的，但在如此慘痛的華裔大屠殺事件過後，該報仍然選擇發出標題如此有誤導性的評論，讓網友十分不舒服。此文發出不久，華爾街日報就已經將標題更新為「中國以及不存在的人口大爆炸(China and the Population Bomb That Wasn't)」。但網友指出，網路版本可以挽回，紙質版造成的傷害已成既定事實。截至25日發稿時，華爾街日報的紙質版本網站仍然可以看到原始版本的標題。

爭議一出，網路版本的標題已被更改。(截取自華爾街日報)
爭議一出，網路版本的標題已被更改。(截取自華爾街日報)

國會議員孟昭文也在25日對此文章原始標題表達不滿，「你們就連佯裝關心亞裔美國人都做不到嗎？這種標題就不應該出現，在這周顯得額外讓人受傷。」

華爾街 蒙特利公園市 加州

上一則

史丹福、哥大、賓大醫學院 也退出美新排名

延伸閱讀

蒙市「舞星」舞蹈社反映華人舞文化 曾是移民社交聖地

蒙市「舞星」舞蹈社反映華人舞文化 曾是移民社交聖地
蒙市槍案11死者身分確定 有3台人、至少1中國公民

蒙市槍案11死者身分確定 有3台人、至少1中國公民
賀錦麗25日赴蒙市致哀 晤槍案受害家屬

賀錦麗25日赴蒙市致哀 晤槍案受害家屬
蒙市槍手住河濱縣移動屋社區 鄰居：他對人很和藹

蒙市槍手住河濱縣移動屋社區 鄰居：他對人很和藹

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47

超人氣

更多 >
謾罵遊客 美國公民受傷…去坎昆旅遊要小心了 國務院警告

謾罵遊客 美國公民受傷…去坎昆旅遊要小心了 國務院警告
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」
世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍
加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死