蒙市槍案後 華爾街日報「太多亞洲人」評論惹議

華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

南加州 洛杉磯華人聚居的蒙特利公園市 (Monterey Park)21除夕當晚發生槍擊案，震驚全美。兩天過後，網友在華爾街 日報的新聞評論讀到一篇名為「亞洲人是不是『太多了』？(Are there 'Too Many Asians'?)」的文章。

這篇評論的標題引起軒然大波，雖然網友發現，文章內容是針對中國人口趨勢的，但在如此慘痛的華裔大屠殺事件過後，該報仍然選擇發出標題如此有誤導性的評論，讓網友十分不舒服。此文發出不久，華爾街日報就已經將標題更新為「中國以及不存在的人口大爆炸(China and the Population Bomb That Wasn't)」。但網友指出，網路版本可以挽回，紙質版造成的傷害已成既定事實。截至25日發稿時，華爾街日報的紙質版本網站仍然可以看到原始版本的標題。

爭議一出，網路版本的標題已被更改。(截取自華爾街日報)

國會議員孟昭文也在25日對此文章原始標題表達不滿，「你們就連佯裝關心亞裔美國人都做不到嗎？這種標題就不應該出現，在這周顯得額外讓人受傷。」