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企業裁員潮接踵而至 遠距上班員工倍感慌亂

企業裁員潮接踵而至 遠距上班員工倍感慌亂

記者顏伶如／即時報導
近來一波企業裁員潮，讓成千上萬的遠距工員在孤獨底下面對失去工作的殘酷。(Pexels)
近來一波企業裁員潮，讓成千上萬的遠距工員在孤獨底下面對失去工作的殘酷。(Pexels)

周五早晨，37歲的凱瑞莎‧卡德納斯(Kerensa Cadenas)從通訊軟體Slack看到一名同事髒話連篇的訊息，抱怨著突然被炒魷魚。卡德納斯查看電郵，發現自己的飯碗也丟了，忍不住也寫下爆粗口的簡訊。身為媒體集團Vox Media遠距上班員工的她，被裁員的地點就是紐約布魯克林的公寓。

紐約時報25日報導，近來一波企業裁員潮，成千上萬的遠距工員在孤獨底下面對失去工作的殘酷。知道自己被裁員的消息來自電郵、Slack或者視訊通話，簡短的告別訊息之後，電腦就關機了，想跟同事喝一杯彼此安慰的機會都沒有。

卡德納斯說，通常被裁員時，會想著先把自己灌醉再說，但如今許多在媒體圈服務的員工，則紛紛接受工作不穩定儼然已成職場生活的一部份事實。她說：「其實滿可怕的，我想著自己能不能有儲存帳戶？能不能有機會擁有任何東西？恐怕是沒望了。」

科技公司裁員追蹤機構Layoffs.fyi指出，過去一年當中，共計1000多家科技公司裁撤將近16萬人，從2023年開年以來，則有185家科技公司裁員5萬7000名員工。

報導指出，丟掉工作讓員工的財務穩定被打亂，自我認同感受到衝擊，許多遠距上班員工遭到裁員時，不知所措的狀況尤其強烈。

以推特(Twitter)為例，有員工是半夜收到裁員通知，至少一名員工則是在團隊電話會議中突然公司帳戶無法登入，赫然發現自己被裁員了。原本服務於貸款機構Better.com的33歲員工芮娜‧史塔(Rena Starr)，2021年時錯過一場臨時通知的簡短Zoom視訊會議，發送簡訊詢問主管，收到回覆時發現自己跟其他900多名員工在視訊會議裡被點名已被裁員，2022年時某些Better.com員工則發現薪資帳戶裡出現資遣費，才知道工作已經沒了。

過去十多年來研究企業裁員方式的哈佛大學管理學教授珊卓拉‧薩契爾(Sandra Sucher)說，遠距員工遭到裁員時，科技連線馬上遭到切斷。她說，幾家公司出現的狀況是，員工正在處理事情卻發現無法繼續工作，也不知道該找誰洽詢才是。

裁員 貸款 紐約時報

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