我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

北加半月灣槍案記者會 紐森痛斥共和黨阻控槍：無恥

半月灣新聞發布會 紐森痛斥共和黨阻控槍

記者李榮、葛歆睿／半月灣即時報導
聖馬刁警方將事發農場圍上封鎖線。（記者李榮／攝影）
聖馬刁警方將事發農場圍上封鎖線。（記者李榮／攝影）

半月灣大規模槍擊案震驚美國，包括加州州長紐森（Gavin Newsome）、聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）、加州眾議員丁右立（Phil Ting）等多位民選官員24日在半月灣召開記者會，譴責槍枝暴力。紐森更直指，槍枝管制不嚴的原因是因為共和黨的阻撓，以及保守派擁槍大法官的態度，「這些人無恥！」

紐森指出，自己實在不想出席這樣的記者會，「我實在沒有膽量走上來說同樣的事情，我們已經聽了一遍又一遍。」他強調，這類悲劇的不斷上演是因為槍枝的氾濫，美國槍械擁有數量第一，槍械相關死亡第一。

紐森還說，實在搞不懂為什麼一直無法解決槍枝暴力問題，光是加州一個州力量不夠，聯邦必須要做好聯邦該做的工作，「到底在搞什麼？」

紐森在講話中，多次將話鋒轉向共和黨，批評共和黨是這類事件的元兇。他也譴責國會新議長麥肯錫沒有在兩起大規模槍擊事件後發聲，因為他是代表南加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）的眾議員。紐森還批評共和黨人及保守派大法官在槍械安全改革方面「讓加州所建立的（規定）倒退」。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）也指出，儘管更嚴格的槍械管制，讓加州與其他州相比，更少發生大規模槍擊事件；但無論獲取合法或者非法的武器仍然太過容易。他表示，這幾天正是華人慶祝農曆新年的時候，是亞裔一年最大的節日，沒想到發生這種憾事。

丁右立提到，在未來幾周，仍有農曆新年慶祝活動。全州上下的官員都在努力確保這些活動能夠繼續安全地進行，讓亞裔社區可以慶祝。

新任聖馬刁縣警長柯普斯（Christina Corpus）指出，事情發生太讓人震驚與難過。她讚揚沿海社區在悲劇發生後的團結和互相支持，希望將重建安全感，與社區同在。科歐斯也表示，支持州長結束「這場全國槍擊暴力大流行」。然而，她並沒有在記者會中透露更多有關案情調查的進展，不過她將此次的槍擊事件形容為「行刑式」的。

紐森批評，共和黨是這類事件的元凶。（記者李榮／攝影）
紐森批評，共和黨是這類事件的元凶。（記者李榮／攝影）
24日記者趕到案發現場時，現場已被警方封鎖。（記者李榮／攝影）
24日記者趕到案發現場時，現場已被警方封鎖。（記者李榮／攝影）
聖馬刁警方將事發農場圍上封鎖線。（記者李榮／攝影）
聖馬刁警方將事發農場圍上封鎖線。（記者李榮／攝影）
警方在場鑑識。（記者李榮／攝影）
警方在場鑑識。（記者李榮／攝影）

加州 紐森 槍擊

上一則

南加蒙市槍案／兇嫌陳友艮凶槍 影視作品常使用

下一則

北加半月灣槍案／中國駐舊金山總領館：有中國公民遇難

延伸閱讀

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網
蒙市大屠殺後 州長紐森訪南加籲華人振作

蒙市大屠殺後 州長紐森訪南加籲華人振作
蒙市大屠殺2台僑遇害 經文處提供協助

蒙市大屠殺2台僑遇害 經文處提供協助
蒙市大屠殺 槍手首射擊馬名偉 傷者回憶案發經過

蒙市大屠殺 槍手首射擊馬名偉 傷者回憶案發經過

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47

超人氣

更多 >
加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌