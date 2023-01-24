我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位華裔提名奧斯卡影后 楊紫瓊：欣喜若狂又感傷

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

司法部提告谷歌 控壟斷數位廣告

記者張聲肇／即時報導
司法部24日對搜尋引擎巨擘谷歌公司興訟，意圖打破谷歌壟斷替其他網頁和應用軟體仲介廣告的業務。圖為該公司加州總部外的谷歌標誌。(美聯社)
司法部24日對搜尋引擎巨擘谷歌公司興訟，意圖打破谷歌壟斷替其他網頁和應用軟體仲介廣告的業務。圖為該公司加州總部外的谷歌標誌。(美聯社)

司法部24日宣稱，谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法，嚴重弱化競爭對手，傷害網路出版業者，已在維吉尼亞州聯邦法院正式提告；谷歌發言人立即回應，說政府企圖「挑選勝家敗家」。

司法部想藉著官司，打破谷歌壟斷電腦網路與手機廣告生意的局面，這場訴訟的結果，料將對數位廣告業造成深遠的衝擊。

司法部說，谷歌是網路廣告業界最大的仲介商和供應商，卻濫用「最大」地位的角色，戕害網路出版業者和競爭廣告業者。紐約、加州等八個州也加入司法部對谷歌的訴訟。歐盟已針對對谷歌、臉書等是否壟斷市場，發動調查。

司法部請法院裁定，谷歌的母公司「字母」公司必須放開谷歌「違反競爭法併購過來的」企業，例如它2008年併購的DoubleClick廣告服務公司，並將廣告交易事業分離出去。

司法部長加蘭德說，15年來，谷歌一直依循反競爭行為模式，壓抑競爭對手的興起，操控標價機制，保護自己不受競爭對手的挑戰，強迫廣告商和出版商使用它的工具；並說「谷歌的排它行為，即使不致摧毀，也嚴重削弱了數位廣告業內的競爭」。

谷歌發言人說，司法部提訴顯示它有意替高度競爭的數位廣告業決定誰勝誰負，司法部的論調會「延緩創新，提高廣告費，讓數千家小企業和出版業更難以成長。」

華爾街日報報導，雖然一般網路用戶看不出來，谷歌擁有的廣告技術工具讓數位廣告的買賣能夠順暢進行，讓網路出版人更能夠獲得經費來源。谷歌的業務包括讓出版人可用來提供廣告空間的工具，讓廣告商用來購買前述廣告空間的產品，以及自動撮合買家與待售網頁的交易平台。

字母公司的營收80%靠廣告業務，司法部提訟的主要目的，就是要打破谷歌替其他網頁和應用軟體仲介廣告的壟斷業務。

司法部長加蘭德24日親自主持記者會，宣布提控谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法。(美聯...
司法部長加蘭德24日親自主持記者會，宣布提控谷歌廣告業務涉嫌違反反壟斷法。(美聯社)

谷歌 司法部 字母

上一則

赴台治療罕病 女娃不會爬→會騎馬 腦部基因療法可望在美批准

延伸閱讀

潘斯也陷密件門 印州私宅發現「任內機密文件」

潘斯也陷密件門 印州私宅發現「任內機密文件」
極右「守誓者」4成員 陰謀叛國罪確立

極右「守誓者」4成員 陰謀叛國罪確立
谷歌遭控壟斷數位廣告 司法部最快24日起訴

谷歌遭控壟斷數位廣告 司法部最快24日起訴
谷歌裁員有預警 先停綠卡申請

谷歌裁員有預警 先停綠卡申請

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47

超人氣

更多 >
北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？
加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔