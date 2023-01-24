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參議員霍利提案全國禁TikTok：中國影響美國的後門

記者張聲肇／即時報導
共和黨聯邦參議員霍利說，中國企業所屬的社交媒體TikTok是「中國影響美國的後門」，他將提案全國禁用。（美聯社）
共和黨聯邦參議員霍利說，中國企業所屬的社交媒體TikTok是「中國影響美國的後門」，他將提案全國禁用。（美聯社）

共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)24日說，中國企業所屬的社交媒體TikTok是「中國影響美國的後門」，他將提案全國禁用。

霍利認為TikTok的母公司是中國的字節跳動(ByteDance)，會「威脅我們兒童的隱私權和心理健康。上個月，國會已禁止所有政府通訊裝置裝設這個應用軟體。現在，我要提案全國(通訊裝置)都禁用。」

去年國會通過「政府裝置禁用TikTok法」(No TikTok on Government Devices Act)，他就是重要推手，理由是，這個應用軟體對美國構成「重大安全風險。」

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)講出「中國官員如果想要利用TikTok作為發揮影響力的工具，就能操縱其內容」這麼一段話後，霍利單獨提案禁止政府所屬電腦裝設該軟體，去年12月已獲參院兩黨同意通過。

當時，霍利的說法是，「TikTok是中國共產黨的托洛伊木馬，是美國的一大安全風險，迫使它完全斷絕與中國的關係之前，不該讓它存在於政府通訊裝置上。」「好幾個州(南達科達、維尼吉亞、新罕布夏、喬治亞和德州)已禁止州政府裝置使用TikTok，拜登和民主黨也應效尤。」

TikTok發言人歐柏偉特(Brooke Oberwetter)說，霍利提出全國禁用TikTok，對國家安全只是頭痛醫頭腳痛醫腳的片面做法，對整個通訊業問題如資料安全、隱私權和網路危害等，也是片面的作法。

這位發言人籲請霍利「把精力用來全面處理前述各項問題，別假裝說，禁掉某個社媒服務軟體，就能解決您所關切的問題，就能讓美國更為安全。」

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