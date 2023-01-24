跟進哈佛 史丹福、哥大、賓大醫學院退出美新排名

史丹福大學的醫學院也退出美新排名。(Getty Images)

名校退出「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)排名，持續擴大。繼哈佛醫學 院17日宣布不再提供資料給「美新報導 」排名後，史丹福大學、哥倫比亞大學及賓州 大學的醫學院也表示，不再與美新排名計劃合作。共同理由是：美新報導排名作法過於狹隘主觀，是對醫學教育 的狹隘和精英主義觀點。

自耶魯大學法學院去年11月表示不再為美新的法學院排名提供數據後，連鎖效應發酵；包括史丹福法學院在內的十幾所一流學府紛紛跟進。緊接在法學院之後，是醫學院的反應。17日，哈佛醫學院院長戴利(George Q. Daley)表示，哈佛法學院的決定促使他採取行動。最新發展是史丹福大學醫學院、哥倫比亞大學醫學院和賓州大學醫學院，也都宣布跟進。

史丹福醫學院院長邁納(Lloyd Minor)23日公開表示，學校領導層就此問題廣泛審議，「我們最後認為，現行(美新的排名)作法並未涵蓋構成卓越學習環境的全部內容。」

哥大20日已將退出排名決定通知醫學院學生和教職員工。院長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)表示，該排名過於關注標準化考試成績、聲譽和機構財富，「美新的醫學院排名延續了對醫學教育的狹隘和精英主義觀點，」她說。

賓州大學醫學院長詹姆森(J. Larry Jameson)表示，美新排名作法過於狹隘主觀；「我們決定終止參與，並非擔心排名有時是依據可能並不準確或具誤導性的數據，而是因為排名衡量的是錯的東西。美新排名持續沿用的是我們不認同的醫學教育和未來醫生及科學家勞動力願景，」詹姆森說。

對此，美新報導發言人重提「美新」執行長戈特勒(Eric Gertler)在哈佛大學退出排名後發表的評論表示，「美新為未來的學生提供寶貴數據，且排名應只是學生決策的其中一部分。」