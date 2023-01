北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

加州 舊金山半島聖海岸城市半月灣(Half Moon Bay)23日下午驚傳槍擊 , 兇嫌在山菇農場(Mountain Mushroom Farm)、萊斯運土農場(Rice Trucking-Soil Farm)連續開槍,造成七人死亡,三人重傷。聖馬刁郡(San Mateo County)警長辦公室表示,一名嫌犯已經落網。

國家廣播公司(NBC)報導,在押兇嫌為67歲的趙春利(Zhao Chunli,音譯)。半月灣市議員黛比‧魯多克(Debbie Ruddock)說,受害者為華裔農場工人。

警方表示,山菇農場首先傳出槍擊事件,四人死亡,三人重傷。所有傷者均已送往史丹福醫學 中心(Stanford Medical Center)搶救。萊斯運土農場接著也傳出槍擊,三人死亡。

#BREAKING @nbcbayarea first on scene of a shooting in Half Moon Bay. At least 4 people shot and killed on a farm. This is along Highway 92, within city limits. About 1/2 mile east of Main Street. Please join me on NBC Bay Area News at 4:30 pm. https://t.co/DIrxV0Q3Mj pic.twitter.com/ZxX9oiXJQk