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加州半月灣2座農場發生槍擊 華人農工7死3重傷

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北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

記者顏伶如／即時報導
一名嫌犯已經落網。（取材自推特）
一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

加州舊金山半島聖海岸城市半月灣(Half Moon Bay)23日下午驚傳槍擊， 兇嫌在山菇農場(Mountain Mushroom Farm)、萊斯運土農場(Rice Trucking-Soil Farm)連續開槍，造成七人死亡，三人重傷。聖馬刁郡(San Mateo County)警長辦公室表示，一名嫌犯已經落網。

國家廣播公司(NBC)報導，在押兇嫌為67歲的趙春利(Zhao Chunli，音譯)。半月灣市議員黛比‧魯多克(Debbie Ruddock)說，受害者為華裔農場工人。

警方表示，山菇農場首先傳出槍擊事件，四人死亡，三人重傷。所有傷者均已送往史丹福醫學中心(Stanford Medical Center)搶救。萊斯運土農場接著也傳出槍擊，三人死亡。

兩起槍擊案發生地點靠近92號公路(Highway 92)附近，剛好位於半月灣市轄區界線。

美國廣播公司(ABC)報導，當地民眾表示，社區居民都知道位於聖馬刁路(San Mateo Road)的山菇農場是種植大麻的農場。報導指出，受到槍擊案影響，「至善家庭兒童中心」(Holy Family Children's Center)托兒所從下午3時20分左右便進入封鎖狀態。

當地官員指出，警方告知正在追緝一名駕駛紅色休旅車的男子。

聖馬刁郡警長辦公室在23日下午接近5時的推特發文寫道：「社區目前已經不再面臨威脅。」警方公布兇嫌為67歲的趙春利。

受到槍擊案影響，警方呼籲民眾暫時避開界於1號公路(Highway 1)與35號公路(Highway 35)之間的92號公路路段。

槍擊 加州 醫學

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