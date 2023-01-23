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槍手到另一舞廳擬再濫殺 26歲華裔老闆英勇奪槍

紐約華埠迎新春 100萬響鞭炮齊鳴 象徵重現活力

蒙市槍手到另一舞廳擬再開殺戒 26歲華裔老闆英勇奪槍

記者顏伶如／即時報導
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

紐約時報23日報導，洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈學校21晚間發生死亡槍擊後大約20分鐘，槍手來到相距僅約2哩的「來來舞廳」(Lai Lai Ballroom & Studio)，當時在辦公室裡準備打烊的26歲第三代舞廳負責人布蘭登‧蔡(Brandon Tsay，音譯)發現有人持槍闖入，挺身與槍手搏鬥奪下槍枝，拯救了當時舞廳內民眾的性命，讓一場可能發生的悲劇得以避開。

➤➤➤ 華人跳舞時聽到槍響 以為是過年放鞭炮

布蘭登‧蔡22日接受訪問時說，21日晚間距離打烊只剩半小時之際，舞廳裡只剩三人。他在大廳旁邊的辦公室裡，突然聽到有人從大門進入，然後又聽到金屬碰撞的聲響，轉過頭去查看時，赫然看一把半自動攻擊型手槍指著自己。

布蘭登‧蔡說：「他看著我，看看四周，毫不掩飾他打算大開殺戒的意圖。他的眼神充滿險惡。」家族式經營的「來來舞廳」位於阿罕布拉市(Alhambra)，布蘭登‧蔡是第三代負責人。

報導指出，當時布蘭登‧蔡並不知道，這名與他四眼相對的持槍男子，才剛剛在「舞星」舞蹈學校開槍，造成10人死亡，多人受傷。

布蘭登‧蔡受訪時說，從武器的構造與款式看來，可以推測槍手企圖製造盡可能嚴重的傷亡程度，「我看得出來這槍不是用來搶錢的」。他說：「從他的身體語言、臉部表情以及眼神看來，他是在找人。」

➤➤➤ 「本想初一包場」 華人聽聞槍案魂飛魄散

加州洛杉磯郡警長盧納(Robert Luna)22日下午在記者會上說，兩名社區成員在阿罕布拉市舞廳讓槍手解除武裝，「否則後果可能更加嚴重」。

紐約時報報導，布蘭登‧蔡與家人查看舞廳大廳監視器錄影帶後，證實只有布蘭登‧蔡一人與槍手搏鬥搶下槍枝，並沒有其他人介入。布蘭登‧蔡的父親湯姆‧蔡(Tom Tsay，音譯)表示：「就只有我兒子而已。他其實可能因此喪命。」湯姆‧蔡說，為兒子英勇挺身而出感到光榮。

在蒙特利公園市持槍濫射，造成十人死亡、至少十人受傷後自殺身亡的72歲的兇嫌陳友艮...
在蒙特利公園市持槍濫射，造成十人死亡、至少十人受傷後自殺身亡的72歲的兇嫌陳友艮(Huu Can Tran，音譯)。(美聯社)

紐約時報 阿罕布拉 洛杉磯

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