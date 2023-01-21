亞裔研究泰斗宋李瑞芳去世 享年98歲

宋李瑞芳。（本報檔案照）

亞裔 研究泰斗宋李瑞芳(Betty Lee Sung)日前在家中去世，享年98歲，未能慶祝即將到來的農曆新年。宋李瑞芳在美國出生，曾與中國移民父母在經濟大蕭條期間回到中國居住，經歷抗日戰爭，回美後鑽研亞裔移民，打破他人對華人 的刻板印象，要求國家認可華人的美國人身分。

宋李瑞芳19日去世的消息由她的女兒宋西婭(Cynthia Sung，音譯)確認，紐約時報撰寫長文紀念她一生的貢獻；據報導，她於1970年在紐約市立大學創辦亞裔研究所，是美國東部首個關注亞裔的研究所，她曾任該校亞裔學術的主席直到1992年退休。

在宋李瑞芳的研究中，她著有九部書籍，其中1967年出版講述彼時華人在美生活的現況「Mountain of Gold」，是研究美國華人問題的開山之作；2015年出版自傳「Defiant Second Daughter: My First 90 Years」，講述了宋李瑞芳90年的人生經歷。

宋李瑞芳接受頒獎。（本報檔案照）

根據這部自傳，宋李瑞芳出生在華府華裔 家庭，在洗衣店內度過童年，家中五個孩子，她因是小女兒不受重視，但她打破傳統觀念接受高等教育，擔任美國之音(Voice of America)廣播員並主持「華人動態」等，見證華裔美國人的發展，在研究中，她衝破他人對華人的刻板印象，客觀評價這部分的歷史。

宋李瑞芳為國會翻譯中國地圖，獲得獎學金，她曾在皇后區公共圖書館任職，隨後在市立大學獲得研究生學位，兩年後在校任教，她在此校創辦亞裔研究所，並執教22年。

這部作品紀錄「排華法案」治安時刻，因該法案，美國拒所有華人勞工於門外十年，華人女性不得移民，還禁止在美的華人男子與異族通婚，讓已在美國的華人單身漢結婚困難，只能回中國娶親；此外，1906年舊金山地震和大火摧毀不少人的身分記錄，造成「紙兒子」等悲劇。

亞裔研究泰斗宋李瑞芳(右)在女兒的陪伴下領獎。(本報檔案照)

宋李瑞芳在她的研究中，多次強調美中的關係不應影響美國對華人移民的評價，「我想現在對於亞裔挑戰之一就是美國以兩國關係來審視亞裔美國人的地位」；她舉例說，如果兩國的關係好，華裔就會被正面看待，反之亦然，「首先要先把華人當作美國人」。

直到疫情前的2019年，年過九旬的宋李瑞芳仍在致力於研究美國家庭收養的華裔子女，她一生曾獲多項嘉獎，包括學術卓越獎、傑出婦女獎和公共服務獎等。