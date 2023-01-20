性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

勞倫斯·雷受審的法庭素描。(路透)

紐約一名男子利用女兒就讀名校莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)的機會，強迫多位男女大學生為其賣淫，20日被曼哈頓 聯邦法官定罪，重判60年有期徒刑。

法官李曼(Lewis Liman)宣判時，譴責現年63歲的被告勞倫斯·雷(Lawrence Ray) 以父親形象贏得女兒同學和室友的信任後，從性、心理、情感等層面操縱被害人，犯行「格外令人髮指」，無疑是「殘忍虐待狂」。李曼說：「他控制他們的思想和身體，強迫他們聽從指示，試圖吸走受害者人生中的每一點光亮，讓他們無處可逃。」

雷2020年2月於新澤西州 被捕，2022年4月被判犯下17項罪名，包括性交易、敲詐勒索和強迫勞動。雷曾因安全欺詐罪被判入獄，獲釋後於2010年搬進女兒就讀的莎拉勞倫斯學院宿舍，幫學生進行所謂的療程；2011年，他和幾名學生搬進曼哈頓上東區一套單房公寓。

起訴此案的紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)指出，雷「以幫助他們為藉口，了解他們的私生活和心理掙扎」，為一己私利對他們身心虐待，從中榨取數百萬元，「今日的判決將確保雷再也不會傷害受害者」。

多位受害者發表聲明痛苦陳述受害過程：「他剝光我的衣服，把我綁在椅子上，一遍遍用塑料袋讓我窒息，直到我乞求饒命為止」、「2010年認識雷以後，他對我進行身體虐待、貶低和勒索，我每天都想自殺；他奪走了我10年生命，我只希望自己從未見過他」。

位於紐約市 北部的莎拉勞倫斯學院聲明表示，「今天的判決是追究他罪行的最後階段，希望算完總帳之後，能讓受害者多少感受到過去已經終結了。」

檢方求刑終身監禁，雷的辯護律師以他已被囚三年，要求判刑不超過15年。雷在法庭上面無表情，他發出的聲明對自己罪行和受害者隻字不提，只不斷強調自己健康不佳。