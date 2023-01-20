圖輯╱華府年度反墮胎遊行 上萬人向國會行進

美聯社和NORC中心去年7月的調查發現，53%的成年人不贊成最高法院廢止合法墮胎權，贊成者占30%。（記者張筠 / 攝影）

一年一度的反墮胎遊行 20日在華府 展開，成千上萬反墮胎人士聚集，慶祝去年6月最高法院推翻合法墮胎。