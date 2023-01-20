圖輯╱華府年度反墮胎遊行 上萬人向國會行進

美聯社和NORC中心去年7月的調查發現，53%的成年人不贊成最高法院廢止合法墮胎權，贊成者占30%。（記者張筠 / 攝影） 一年一度的反墮胎遊行20日在華府展開，成千上萬反墮胎人士聚集，慶祝去年6月最高法院推翻合法墮胎。 今年遊行主題為「邁出新步伐：聯邦墮胎權廢止後的美國」，反墮胎民眾盼望美國迎來新樣貌。 一年一度的反墮胎遊行20日在華府展開，成千上萬反墮胎人士聚集，慶祝去年6月最高法院推翻合法墮胎。（記者張筠 / 攝影） 今年遊行主題為「邁出新步伐：聯邦墮胎權廢止後的美國」，反墮胎民眾盼望美國迎來新樣貌。（記者張筠 / 攝影） 小部分支持墮胎的民眾也出現在遊行現場，用擴音器表示墮胎是婦女自由。多名警察在附近控制場面。（記者張筠 / 攝影） 有民眾將反墮胎標語放在警車上。（記者張筠 / 攝影） 有民眾帶著愛犬參與遊行。（記者張筠 / 攝影） 遊行民眾發揮創意製作標語，慶祝高院推翻合法墮胎。（記者張筠 / 攝影） 今年反墮胎民眾的訴求是，希望共和黨2024年總統候選人繼續推動全國性的墮胎限制，進一步維護生命權。（記者張筠 / 攝影） 今年反墮胎遊行除了慶祝高院推翻合法墮胎，遊行者也盼望立法者不要阻礙各州反墮胎的法案，成千上萬的遊行民眾向國會行進。（記者張筠 / 攝影） 男女老少的反墮胎民眾20日聚集華府，他們表示，這既是慶祝，也是繼續履行發聲維護生命權的義務。（記者張筠 / 攝影） 今年是最高法院裁決保護婦女墮胎權的「羅訴韋德案」的50周年，也是去年6月高院推翻合法墮胎後的首次遊行，反墮胎民眾熱情參加。（記者張筠 / 攝影） 全美各地的民眾聚集華府，慶祝最高法院去年6月推翻合法墮胎的裁決，參與者說今年是生命維權運動的新起點。（記者張筠 / 攝影） 許多宗教組織參與遊行，並用特別的標誌、歌聲、口號來表明立場。（記者張筠 / 攝影） 有參與者表示，每年都來參加反墮胎遊行，但今年不同於以往，「沒有沉重心情，而是來開心慶祝」。（記者張筠 / 攝影） 大批民眾向國會行進，因去年最高法院推翻「羅訴韋德」案，今年遊行民眾沒有集中到最高法院前，而是專注於國會，期望立法者不要阻礙各州的反墮胎法案。（記者張筠 / 攝影） 遊行現場有反墮胎組織製作的視頻，其中包括許多敏感畫面和圖片。有參與者表示，血腥y畫面引起不適，但更顯反墮胎遊行的必要性。（記者張筠 / 攝影） 遊行民眾大多來自美國各州，但也有部分國際參與者在現場歡呼。（記者張筠 / 攝影） 今年的反墮胎遊行的主題為「邁出新步伐：聯邦墮胎權廢止後的美國」。（記者張筠 / 攝影） 大量基督教團體參與遊行，用各類標語和道具支持保護生命，反對墮胎。（記者張筠 / 攝影） 今年的反墮胎遊行的主題為「邁出新步伐：聯邦墮胎權廢止後的美國」。（記者張筠 / 攝影） 墮胎 遊行 華府 上一則 快看世界／全美最適合安家的州 原來在東岸
FB留言