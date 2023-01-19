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上周全美航班停飛事故 FAA：約聘人員「不慎刪除檔案」

中央社／華盛頓19日綜合外即時報導
全美航班11日因「空中任務通知」（Notice to Air Missions, NOTAM）通訊系統的電腦運作中斷停飛，導致各地機場大亂。圖為拉斯維加斯麥卡倫國際機場當天航班取消與延期看板。（美聯社）r)
全美航班11日因「空中任務通知」（Notice to Air Missions, NOTAM）通訊系統的電腦運作中斷停飛，導致各地機場大亂。圖為拉斯維加斯麥卡倫國際機場當天航班取消與延期看板。（美聯社）r)

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，根據初步檢討，由於約聘人員「非蓄意刪除檔案」干擾了重要電腦系統，導致全國各地本月11日超過1萬1000架航班停飛。

路透報導，聯邦航空總署表示，問題是在工作人員「更正即時主資料庫和備份資料庫之間同步過程」的時候發生，「目前沒有發現網路攻擊或惡意跡象」。

航空總署代理署長諾倫（Billy Nolen）計畫明天為國會議員和工作人員舉行線上簡報會，他們想瞭解飛行員通訊資料庫出問題的細節。這次事件造成美國自2001年9月11日恐怖攻擊以來，全國第一次暫停班機起飛。

航空總署上周說明，「空中任務通知」（Notice to Air Missions, NOTAM）通訊系統的電腦運作中斷，原因是與損壞資料文件有關的程序性錯誤。

「空中任務通知」系統的功能是提供重要安全通知給機師、機組人員和其他美國領空使用者。

航空總署表示，已執行必要的系統修復工作，並採取措施，讓這套飛行員通訊系統「更有彈性」。

這套系統是於本月10日運作中斷，但聯邦航空總署直到隔天早上才發布停飛通知。

逾120名美國國會議員上周告訴聯邦航空總署，他們「完全不能接受」電腦運作中斷的說法，要求解釋未來如何避免類似事件重演。

聯邦參議院商業委員會工作人員也要求航空總署答覆這次電腦運作中斷相關問題，包括「航空公司為什麼可以在空中任務通知系統故障時選擇繼續運作」。

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