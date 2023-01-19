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向女教師開槍 維州6歲童家長：兒子有嚴重殘障

記者張筠／維州即時報導
日前在課堂上槍擊教師的六歲男童近日在醫院接受看護治療，該男孩的家人19日通過律師發表聲明稱，兒子有「嚴重殘障」(acute disability)，此前一直由家長陪同上學，而槍擊案發生的那周是家長沒有陪同的第一周，「我們為自己缺席所造成的悲劇深深抱歉和遺憾。」。(美聯社)
日前在課堂上槍擊教師的六歲男童近日在醫院接受看護治療，該男孩的家人19日通過律師發表聲明稱，兒子有「嚴重殘障」(acute disability)，此前一直由家長陪同上學，而槍擊案發生的那周是家長沒有陪同的第一周，「我們為自己缺席所造成的悲劇深深抱歉和遺憾。」。(美聯社)

日前在課堂上槍擊教師的六歲男童近日在醫院接受看護治療，該男孩的家人19日通過律師發表聲明稱，兒子有「嚴重殘障」(acute disability)，此前一直由家長陪同上學，而槍擊案發生的那周是家長沒有陪同的第一周，「我們為自己缺席所造成的悲劇深深抱歉和遺憾。」

這是槍擊案發生近兩周後，作案男童的家庭首次公開發聲，表示男孩作案的手槍已「置於安全位置」(secured)；該聲明表示，男孩有嚴重殘障，此前一直在學校接受特別的照顧計畫，包括他的父母需有一方每天陪他上課，「案發當天是我們第一周沒有陪在他身邊」，他的家人表示沒想到發生如此悲劇，「我們為自己缺席所造成的嚴重後果深表遺憾和抱歉。」

六歲男孩6日在紐波特紐斯市Richneck小學的課堂上突然向25歲的教師澤溫爾(Abby Zwerner)開槍，致其重傷，如今仍在醫院康復中，執法人員表示男童使用的槍枝是他母親合法購買的槍枝，但男孩如何接觸到武器等細節仍不明；該男孩作案後被警方控制，接受精神鑑定，如今仍在等待法官的判斷。

紐波特紐斯市警長德魯(Steve Drew)此前表示警方已與作案男童的母親面談，但面對社區民眾關於該母親是否面臨任何指控的追問，德魯僅表示，調查仍未結束，「執法人員將會根據已有證據來判斷。」

德魯說，調查人員也在推進與該課堂孩子們的面談工作，並與心理醫師合作，引導孩子們說出案發時的場景，同時排解心理陰影。

男孩家長在聲明中除了表達遺憾和抱歉，也請求社會公眾為受傷教師澤溫爾和她的家庭祈禱，「我們很感謝這位老師對兒子和他同學無私付出的一切。她向來非常熱情、勤奮的支持我們一家人，我們打從心底感恩她的勇氣和犧牲，同時也深深對她感到遺憾」，他們也請求公眾為兒子和他們全家，以及所有在此案中受影響的人祈禱。

該案從發生至今備受全美乃至國際關注，執法人員日前表示，案發當天部分教職就知道學校有槍，但在檢查該男孩書包時仍沒發現武器，此事公布後引發民怨，不少家長和教師批評學校官員只做表面工作，還有人抨擊公校系統過於重視學生的出勤率和其他教學數據，但卻忽視了最基本也最重要的師生安全。

槍擊 波特 公校

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