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川普支持率回歸 民調顯示遙遙領先德桑提斯

記者顏伶如／即時報導
前總統川普（右）近來雖較少活躍在台面，但一項最新民調顯示，共和黨總統若初選，川普仍大幅領先佛州州長德桑提斯(左)。(美聯社)
前總統川普（右）近來雖較少活躍在台面，但一項最新民調顯示，共和黨總統若初選，川普仍大幅領先佛州州長德桑提斯(左)。(美聯社)

最新民調顯示，假設2024年共和黨總統初選是前總統川普對上佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，川普領先達17個百分點。另一方面，川普16日接受保守派記者布洛迪(David Brody)播客節目專訪時，抨擊福音派教會領袖拒絕支持他再戰2024年總統大選。

民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)18日公布的調查顯示，可能參加共和黨初選的選民當中，川普獲得48%支持度，德桑提斯支持度則為31%。不過，從2022年11月期中選舉以來陸續公布的多項民調裡，某些結果是德桑提斯緊追在川普之後，也有調查結果是德桑提斯領先川普。

統計結果顯示，前副總統潘斯(Mike Pence)支持度8%，排名第三，第四名則是獲得3%支持度的共和黨籍前懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)各獲2%支持。

對照過去一個月的「晨間諮詢」民調，川普支持度始終維持在45%至50%之間，德桑提斯則在30%左右徘徊。

在川普支持者當中，被問到僅次於川普之後的第二人選為何，德桑提斯獲得44%支持，另外20%川粉則選擇潘斯，克魯茲也獲得7%的川粉支持。

然而，在德桑提斯支持者當中，不到三分之一把川普列為僅次於德桑提斯的第二人選，有14%受訪者支持潘斯，另外13%則選擇海理。

川普接受布洛迪播客節目訪問時，批評福音派教會領袖「不忠」，不願意現身競選活動。川普發表這段談話的時間，挑在即將在南卡羅來納州展開角逐2024年共和黨初選首場造勢活動的幾天之前。福音派教友在南卡州共和黨初選向來扮演舉足輕重角色。

川普受訪時以2022年夏天最高法院「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)裁決舉例說：「沒有人比川普對生命權(Right to Life)做得更多。我將三位大法官送進最高法院，他們也都確實投票，教友們爭取了64年的目標終於實現了。」(相關報導見A5)

川普 德桑提斯 共和黨

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