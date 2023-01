前國務卿龐培歐(右)回憶與北韓領導人金正恩(左)首次會晤的經驗。(美聯社)

「我知道你們的斬首計畫」。「我現在還是想幹掉你」。

這是川普時期擔任國務卿的龐培歐 ,本月24日將出版的回憶錄所披露的內容。

2018年3月30日,龐培歐時任中央情報局(CIA)局長,出發到北韓 會見金正恩 ,金正恩的開場白與龐培歐的回應。

福斯新聞報導,美國的確有透過「斬首計畫」先發制人,搞垮北韓金氏政權的想法。川普曾用「小火箭人」譏笑金正恩,龐培歐則說金正恩是個「猛冒汗的邪惡小傢伙」,並形容兩人會談有股「大屠殺的氛圍」,而他試圖穩定局面。

會談開始,金正恩說:「我沒料到你會來。我知道你們成天都想暗殺我」。在龐培歐出發前,美方擬妥「十八套劇本」回答假設金正恩可能提出的問題,但不包括這一句。龐培歐急中生智,回答說:「我現在還是想幹掉你」。

會談結束後兩人合照,金正恩露出微笑,龐培歐這才心頭底定:「他相信我是說著玩的」。

龐培歐的回憶錄名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love(寸土不讓:為我所愛的美國奮鬥。暫譯),被視為他問鼎2024白宮大位的起手式。