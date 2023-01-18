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眾院司法委員會主席：將有多項調查 包括對杭特拜登

記者顏伶如／即時報導
新任眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席、共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)。美聯社
新任眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席、共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)。美聯社

新聞周刊(Newsweek)報導，新任眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席、共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)已發函給拜登政府七名高層官員，說明司法委員會可能展開多項調查，項目包括美墨邊境危機、聯邦機構趨於政治化、阿富汗撤軍以及拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。

報導指出，喬登出任第118屆國會眾院司法委員會主席的一周之前，白宮律師索柏(Richard Sauber)對喬登說，國會若打算展開調查，必須重新對白宮提出請求，白宮收到要求之後會「加以評估並且回應」。

報導指出，喬登在日期註記17日的信函中，對拜登政府官員說明即將展開多項調查。

喬登發函對象包括白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)、司法部長加蘭德(Merrick Garland)、聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、教育部長卡多納(Miguel Cardona)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長戴托巴赫(Steven Dettelbach)、聯邦緝毒局(DEA)局長米爾格拉姆(Anne Milgram)。

杭特‧拜登 白宮 眾院

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