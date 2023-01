共和黨眾議員準備彈劾國土安全部長梅奧卡斯

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。美聯社

有線電視新聞網(CNN)報導,幾位共和黨 資深聯邦眾議員正加緊腳步,準備對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)啟動彈劾 程序,但如此動作恐遭遇溫和派共和黨同僚反對。

報導指出,國會對內閣發動彈劾的案例頗為罕見,多位共和黨籍眾院 委員會主席現正準備舉辦聽證會,針對美墨邊境移民問題對梅奧卡斯究責;監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)、國土安全委員會(House Committee on Homeland Security)、司法委員會(House Committee on the Judiciary)近期之內就會舉辦聽證會,檢討美國南境非法移民大量湧入問題及安全疑慮。

對官員啟動彈劾程序屬於眾院司法委員會管轄,共和黨消息人士說,如果共和黨團內部獲得足夠共識,就會對梅奧卡斯正式啟動彈劾。彈劾梅奧卡斯的提議,至少獲得一名眾院共和黨團高層支持。

共和黨知情人士指出,眾院司法委員會針對邊境問題舉辦的第一場聽證會,可能在1月底或2月初登場。

眾院監督委員會主席、肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)接受CNN訪問時說:「如果要說誰是可能遭到彈劾的頭號目標,當然就是梅奧卡斯。」