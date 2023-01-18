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共和黨眾議員準備彈劾國土安全部長梅奧卡斯

記者顏伶如／即時報導
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。美聯社
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。美聯社

有線電視新聞網(CNN)報導，幾位共和黨資深聯邦眾議員正加緊腳步，準備對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)啟動彈劾程序，但如此動作恐遭遇溫和派共和黨同僚反對。

報導指出，國會對內閣發動彈劾的案例頗為罕見，多位共和黨籍眾院委員會主席現正準備舉辦聽證會，針對美墨邊境移民問題對梅奧卡斯究責；監督暨改革委員會(House Committee on Oversight and Reform)、國土安全委員會(House Committee on Homeland Security)、司法委員會(House Committee on the Judiciary)近期之內就會舉辦聽證會，檢討美國南境非法移民大量湧入問題及安全疑慮。

對官員啟動彈劾程序屬於眾院司法委員會管轄，共和黨消息人士說，如果共和黨團內部獲得足夠共識，就會對梅奧卡斯正式啟動彈劾。彈劾梅奧卡斯的提議，至少獲得一名眾院共和黨團高層支持。

共和黨知情人士指出，眾院司法委員會針對邊境問題舉辦的第一場聽證會，可能在1月底或2月初登場。

眾院監督委員會主席、肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)接受CNN訪問時說：「如果要說誰是可能遭到彈劾的頭號目標，當然就是梅奧卡斯。」

共和黨 彈劾 眾院

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