醫療費太貴 38%美國人推遲看病…22年來最嚴重

民眾不堪醫療支出負擔，有高達38%的美國人延誤就醫。（美聯社）

根據蓋洛普(Gallup)最新公布2022年度健康和醫療保健民調 結果，因為通膨導致荷包縮水，民眾不堪醫療支出負擔，有高達38%的國人延誤就醫，較前一年上升12個百分點，創下22年來最高紀錄。

自2001年以來，蓋洛普每年追蹤國人過去12個月因荷包問題而延誤醫療的報告。 於去年11月9日至12月2日進行的這份民調顯示，絕大多數已成年國人表示，40多年來最高的通膨率，確實給生活帶來一定程度的困難。

新冠疫情 期間曾連續兩次出現26%的數據，是2004年以來的最低水平之後，延遲就醫的最新兩位數增長就出現，之前的高點是2014年和2019年的33%，對於平均29%的成年人報告，在2001年至2021年間，都因為荷包問題延誤就醫。

根據2022年度民調顯示，國人因嚴重而不是非嚴重疾病、延誤就醫的可能性增加兩倍多，有 27%表示就醫是針對「非常」或「有點」嚴重的疾病，而11%表示是針對「不是很」或「一點也不」嚴重的疾病。

自2004年以來，越來越多成年國人表示，需要就醫是針對嚴重疾病而不是非嚴重疾病，但 2022年對放棄治療的嚴重性的16百分點是自記錄以來第二大差距，僅次於2019年的17個百分點。

延誤就醫的比例因收入、年齡、性別而異。低收入 成年國人、年輕人和女性一直有更大比例因嚴重疾病而延延誤就醫。

到2022年，家庭年收入低於4萬元的國人表示，家人因嚴重疾病延誤就醫的可能性，幾乎是收入十萬元或以上國人的兩倍(分別為34%和18%)。 收入在 40,000 美元至 100,000 美元之間的人在推遲護理方面與收入最低的群體相似，有 29% 的人這樣做。