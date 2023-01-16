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郵資又漲 1/22起部分漲幅4.2% 永久郵票每張0.63元

記者顏伶如／即時報導
美國郵局為反映成本上升，即將調漲某些郵件郵資。圖為伊利諾州一處郵局員工正在作業。(美聯社)
美國郵局為反映成本上升，即將調漲某些郵件郵資。圖為伊利諾州一處郵局員工正在作業。(美聯社)

寄信開銷又將增加，美國郵局(USPS)為反映成本上升，郵資調漲即將上路。從1月22日起，某些郵件郵資調漲幅度為4.2%。美國郵局表示，這波調漲幅度其實「遠遠低於通膨」。

「永久郵票」(Forever stamp)價格將從目前每張0.60元調漲為0.63元。這是大約一年之內的第三次漲價。「永久郵票」不論何時購買，永久有效，以前購買的仍可使用。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，消費者可以在1月22日漲價之前，購買大量「永久郵票」備用。

其他將於1月22日起調漲的郵資項目包括：重量1盎司信函將從目前的每封0.60元調高至0.63元；國內明信片將從目前的每張0.44元調高至0.48元；國際明信片將從目前的每張1.40元調高至1.45元；重量1盎司國際信函將從目前的每封1.40元調高至1.45元。

美國郵局也將調漲限時專送(Priority Mail )價格5.5%，國內快遞(Priority Mail Express)郵資則調高6.6%；普通包裹服務(First-Class Package Service)漲價7.8%，商業限時專送(Priority Mail commercial)收費將增加3.6%。

另一方面，使用美國郵局提供的固定郵資(flat-rate)專用信封或紙箱寄送信函或包裹，某些項目費用則略降。

固定郵資服務讓消費者以單一計價方式，寄送重量70磅以下的物件到全美50州；小型固定郵資紙箱每箱收費將從目前的10.40元調降至10.20元；中型固定郵資紙箱每箱從目前的17.05元調整至17.10元；大型固定郵資紙箱每箱收費將從目前的22.45元調整至22.80元；軍隊郵箱(APO/FPO)大型固定郵資紙箱每箱收費將從目前的20.95元調整為21.20元。

另方面，一般固定郵資信封費用將從目前的9.90元調降為9.65元；大型固定郵資信封費用將從目前的10.20元調降為9.95元；內附軟墊(Padded)固定郵資信封費用將從目前的10.60元調降為10.40元。

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