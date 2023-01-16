白宮：拜登德拉瓦住家並無訪客進出登記表

拜登總統。美聯社

拜登 總統私人辦公室及住家連續找到機密檔案之後，共和黨籍國會議員要求白宮 交出拜登總統德拉瓦州威明頓(Wilmington)住家訪客進出登記表。白宮法律顧問(White House Counsel)辦公室16日發表聲明指出，拜登住家並沒有訪客進出登記表。

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眾院 監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)主席、肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)15日說，白宮應交出拜登團隊尋找機密文件的所有文件與溝通紀錄，還有2021年1月20日迄今的拜登住家訪客進出登記表。

白宮法律顧問辦公室16日對福斯數位新聞(Fox News Digital)發表聲明指出：「如同美國現代史上每一任總統，拜登私人住家屬於私人領域。」

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聲明中說，拜登上台之後便遵循紀錄白宮訪客登記的慣例與傳統，並且定期公布登記表。

拜登私人辦公室被找到機密檔案之後，白宮法律顧問辦公室上周在拜登威明頓住家、雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)度假屋展開搜查。白宮法律顧問表示，在拜登威明頓住家車庫找到機密文件之後，立即通報司法部。

福斯數位新聞報導，被找到機密檔案內容為何、機密檔案在拜登卸任副總統之後是否被任何人看過，目前則都無法確知。

白宮表示，拜登雷賀柏斯海灘度假屋並未發現有機密檔案。