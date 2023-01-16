「禁令很蠢」TikTok禁令深入校園 美學生仍照用不誤

美國最瘋TikTok族群的年輕學子躲不過地緣政治角力，但他們仍照用不誤，不解也不想理會禁令。（美聯社）

美國從聯邦到各州紛引國安風險禁用TikTok ，不少大學跟進，讓美國最瘋TikTok族群－年輕學子也躲不過地緣政治角力，但他們仍照用不誤，不解也不想理會禁令。

「紐約時報」報導，阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）高年級生安柏斯（Destini Ambus）上月得知州政府新頒令禁止州內公家裝置與網路使用TikTok後大為吃驚。

21歲的安柏斯是學校報紙的總編輯，她談到州長艾維（Kay Ivey）頒TikTok禁令一事說：「我們只是覺得這好怪，她（指州長）幹嘛這樣搞？然後大家就笑笑繼續用。當我第一眼看到電郵通知時，就覺得這根本不影響我。」

州政府頒令數日後，奧本大學行政單位就比照近期其他一些大學的類似措施，宣布不讓校園Wi-Fi連TikTok。過去一個半月，全美有19個州陸續禁止州內公家單位的裝置與網路連上母公司為中國企業「字節跳動」（ByteDance）的TikTok短影音Ａpp。

據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）資料顯示，全美三分之二的青少年有在用TikTok，是美國最大的使用族群，讓TikTok在這個年齡層的受歡迎程度僅次於YouTube。

紐時訪問到的奧本大學學生都對禁令既意外又不解，因為他們只須切換到自己的行動數據上網，就能照用如常，影響僅限與校方有關的單位，像校園電視頻道就決定不設TikTok官方帳號。

20歲的低年級生杭特（Elizabeth Hunt）住校並擔任宿舍委員。她說得知禁令後就一直有跟朋友聊這事，「我是有點惱火，因為現在想用TikTok，就得用自己的網路或想別的辦法」。

愛達荷州 的波伊西州立大學（Boise State University）、奧克拉荷馬州 的奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）日前也都禁止校內Wi-Fi連TikTok，愛達荷州立大學（Idaho State University）目前則是讓學校TikTok官方帳號停用。

蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）1月3日時發信，援引安全風險要求州立大學校院體系禁止校內Wi-Fi與網路連上TikTok。

奧本大學的學生們表示，學生族群雖多是拿來娛樂，但TikTok確實已融入校園生活，像同學們會用來幫學校的球隊宣傳、社團招募及購物開箱炫耀等。

22歲的高年級生海恩斯（Braden Haynes）是奧本大學學生電視台的台長，她說電視台很可能只用Instagram Reels，「雖然我們可以用自己的行動數據或在家上傳（TikTok），但這樣做電視過於費工且不划算」。

21歲的高年級生佛朗哥（Ansley Franco）來自喬治亞州奧古斯塔（Augusta），她說之前在奧本大學校內一個女生社團時就發現，TikTok是校內希臘相關社團最仰賴的推廣與招生工具。

佛朗哥說她完全不擔心禁令所標榜的安全風險，包含杭特在內多數受訪學生也都表達同樣觀點。

杭特說：「就我與朋友聊天所聽到與談到的，大家都覺得這禁令很蠢，理由也不夠正當全面。個資與數據被傳到不明之處的憂慮我能理解，但這又不是TikTok所獨有，所有社媒App都蒐集我們的資料啊。」

紐時認為，儘管美國國內很多國會議員與有關單位堅稱TikTok會外洩諸如位置、個人習慣與國家利益等敏感資訊給中國政府，甚至成為北京的文宣工具，但從學生反應來看，關於TikTok國安風險議題，兩黨政客與青年學子彷彿平行世界。

安柏斯說，當同學發現用校內Wi-Fi不太能連後，都改用自己的手機網路繼續上TikTok；佛朗哥則說，上周有個老師在上體育課時問學生關於禁令一事時，同學的反應都是「你禁是你家的事，我照樣繼續用」。

提倡數位隱私與言論自由的非營利組織「電子邊疆基金會」（Electronic Frontier Foundation），總顧問奧普索（Kurt Opsahl）表示，從設限程度來看，奧本大學行禮如儀的程度大於真正落實。

學生們也不認為美國會學印度2020年下重手全面把TikTok移除。杭特說：「我真的不覺得人們會打算改變使用TikTok的方式，尤其我們這一代，當下影響的層面太廣了。」