我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾任六名內閣成員 華裔吳俞蓉將任馬州勞工廳長

拜登2月7日發表「國情咨文」演說

摩爾任六名內閣成員 華裔吳俞蓉將任馬州勞工廳長

記者張筠／馬州即時報導
摩爾任命吳俞蓉擔任馬州勞工廳廳長。（取自領英）
摩爾任命吳俞蓉擔任馬州勞工廳廳長。（取自領英）

馬州候任州長摩爾(Wes Moore)將於18日宣誓就職，他13日宣布六個內閣成員，其中華裔吳俞蓉(Portia Wu)將擔任馬州勞工廳(Department of Labor)廳長，摩爾多次強調要提升政府多元性，他公布的六名內閣成員中，有四名為少數族裔，且其中一人為男同志。

「我曾承諾要建立一個能真實反應馬州的政府，今天宣布的這幾位人民公僕，將帶領馬州走向前所未有的多元性」，摩爾表示這是「不落下任何人」(Leave No One Behind)理念的做好實踐；摩爾10日任命馬州華裔參議員李鳳遷為州務卿，擁有逾20年政治和公共服務經驗的李鳳遷將成為馬州第一位亞裔州務卿。

摩爾任命吳俞蓉領導馬州勞工廳，她是馬州Chevy Chase居民，從2017年起在微軟(Microsoft)工作，此前她曾在歐巴馬時期協助聯邦勞工部的招聘和培訓工作，並促成「2015年勞動力創新和機會法案」；2011年至2014年，吳俞蓉擔任白宮國內政策委員會(White House Domestic Policy Council)的高級顧問，也曾是麻州民主黨參議員愛德華·甘迺迪(Edward M. Kennedy)的勞工政策主任。

美國勞工聯合會和產業公會聯合會(AFL-CIO)主席愛德華茲(Doona Edwards)說，吳俞蓉在勞工領域有扎實背景，在人力和商業兩方面都有全面見解，她所在的微軟公司也堅守「勞工中立」，從去年6月以來都維持人力穩定的狀態。

吳俞蓉畢業於康乃爾大學(Cornell University)比較文學專業，並是耶魯大學(Yale Law School)的法學博士，她生於康乃狄克州(Connecticut)，父母來自台灣。

摩爾任命馬州前公共衛生副廳長斯考特(Laura Herrera Scott)為新任馬州衛生廳長，斯考特也是美國陸軍預備役醫療隊的一名少校；聯邦兒童和家庭管理高級顧問洛培茲(Rafael J. López)將任馬州人權福利廳(Human Services Department)廳長。

西點軍校畢業的伍德茲(Anthony Woods)將領導馬州退伍軍人事務廳，他曾兩次到伊拉克執行任務，他在2008年退伍，因當時的軍方政策禁止LGBTQ群體在軍隊公開服役，後來他試圖參加加州第十選區的國會議員特別選舉，結果以失敗告終，之後他繼續在美國陸軍預備役服役，擔任少校，是五角大樓(Pentagon)的一名情報分析員。

全美公認的刑事司法和監獄改革人士史納迪(Vincent N. Schiraldi)，將擔任馬州少年服務廳(Juvenile Services Department)廳長。

摩爾12日宣布六名內閣成員，其中四人為少數族裔。（取自摩爾團隊推特）
摩爾12日宣布六名內閣成員，其中四人為少數族裔。（取自摩爾團隊推特）
馬州華裔參議員李鳳遷日前獲任馬州州務卿，成為該職的首位亞裔。（取自馬州參議會官網...
馬州華裔參議員李鳳遷日前獲任馬州州務卿，成為該職的首位亞裔。（取自馬州參議會官網）

馬州 勞工部 華裔

上一則

最喜歡哪個時代 ? 微軟創辦人蓋茲給了這個答案

延伸閱讀

馬州9歲女孩 發現1500萬年前巨齒鯊化石

馬州9歲女孩 發現1500萬年前巨齒鯊化石
女童撿到12公分「史前巨牙」馬州博物館：260萬年前滅絕猛獸

女童撿到12公分「史前巨牙」馬州博物館：260萬年前滅絕猛獸
創歷史 李鳳遷任馬州首位亞裔州務卿

創歷史 李鳳遷任馬州首位亞裔州務卿
新手運爆棚 馬州18歲少女第1次玩刮刮樂中了3萬元

新手運爆棚 馬州18歲少女第1次玩刮刮樂中了3萬元

熱門新聞

出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

2023-01-12 20:36
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
開設線上課程是工時不長但有利可圖的副業。(取材自YouTube)

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

2023-01-11 22:27
維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

2023-01-06 21:38
紐約華埠東百老匯街(East Broadway)上一處未掛招牌的機構，疑似中國在全球各地設置的百餘處海外警察局之一。(擷自Google Maps)

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

2023-01-12 09:19

超人氣

更多 >
華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長
你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官
多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證