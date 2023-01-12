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美最佳工作場所排行 蘋果Meta跌出百大

國際中心／綜合外電
蘋果(Apple)公司在求職者心中的地位已不再如往昔。(美聯社)
蘋果(Apple)公司在求職者心中的地位已不再如往昔。(美聯社)

蘋果（Apple）與Meta多年來一直被視為科技業菁英中的菁英，公司的文化、價值、福利與待遇，無不吸引各方好手競相為之效力。但根據求職網站Glassdoor最新調查，這兩家科技巨擘在求職者心中的地位已不再如往昔。

CNBC報導，Glassdoor公布2023年百大最佳工作場所，結果蘋果與Meta都不在榜上。其實2022年時這兩大科技企業的排名就已大幅退步 ，去年Meta排名第47名，遠不如2021年的11名；蘋果2022年來到第56名，也比2021年的31名低。今年則連前百大都沒擠上。

Glassdoor經濟學家丹尼爾．趙（音譯）說，今年榜單沒有見到蘋果與Meta，「十分引人關注」，「自這份排行榜推出以來，蘋果過去15年來年年進榜。Meta則於2011年開始出現在榜單上，過去還曾登上第一名…不是說Meta與蘋果是糟糕的工作地點，只是今年排名的競爭性強，名次有點下滑。」

丹尼爾．趙說，這兩家公司「都面臨了挑戰」，可能因而跌出榜外，「對蘋果而言，過去一年，公司推動回到辦公室工作，員工對此反應不一。至於Meta，則正經歷重大的策略轉變。我們的確從員工評論中看到，員工仍不確定這件事將怎麼展開。」

受新冠疫情影響數度延宕後，蘋果終於敲定重返辦公室的計畫，從去年9月5日起要求員工每周回公司上班三天。Tech.co報導，當時有67%的員工不滿意這項政策，56%表示想離職。

Meta則於2022年11月9日宣布裁員，為年度科技業規模最大的一波，估計將裁汰13%的員工，相當於超過1萬1000人。

有人跌出榜外，自然就有新面孔，包括今年榜首Gainsight、輝達、樂高、串流音樂平台Spotify等。

蘋果 疫情 2023

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