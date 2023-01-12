FBI搜查紐約華埠1機構 疑為中國海外警察局

紐約華埠東百老匯街(East Broadway)上一處未掛招牌的機構，疑似中國在全球各地設置的百餘處海外警察局之一。(擷自Google Maps)

紐約時報 12日報導，紐約華埠 繁忙的東百老匯街(East Broadway)上，一棟六層樓高的玻璃窗大樓裡有著各式各樣商家行號，但三樓卻有一間未掛招牌的機構，疑似中國在全球各地設置的百餘處海外警察 局之一，去年秋天遭到聯邦調查局(FBI)反情報探員搜查，由此可見美國正對北京的海外警察局加強查緝。

報導指出，愛爾蘭、加拿大、荷蘭等國官員已經紛紛要求中國關閉位於各自境內的海外警察局，聯邦調查局對紐約華埠東百老匯街機構的搜查行動，則是截至目前為止，主管機關在搜查海外警察局據點當中沒收物證的第一個案例。

紐約時報報導，中國駐美大使館11日受訪時低調回應表示，遭到搜查的地點工作人員為義工性質，服務內容則是協助中國公民辦理例行手續，例如為中國駕照更新換發。

報導指出，但中國官方媒體的報導內容當中，具名引述警方及中國官員的說法，則對整起事件有著非常不同的描述。根據中國官媒報導，名稱為「海外警察服務中心」(overseas police service centers)的這些機構效率極佳，任務包括「搜集情報」以及不與當地警方合作的前提之下解決海外犯罪問題。

紐約時報報導，根據中國官媒報導以及政府公開聲明，至少四個地方機關福州、青田、南通、溫州共計設置十多處海外警察局，據點分布於日本、義大利、法國、英國、德國、匈牙利、捷克等國。根據中國青年報報導，東百老匯街的據點是由福州設置，附屬於華人社區組織「紐約美國長樂公會」(America Changle Association NY)裡。

紐約時報報導指出，美國長樂公會主席盧建順(Jimmy Lu)對於記者電話詢問聯邦調查局搜查一事表示將會回電，但後來並未繼續回覆電話或簡訊。中國駐美大使館發言人劉鵬宇(Liu Pengyu)則說，華埠地點並不是海外警察局，工作人員也不是來自中國的警察人員，沒有必要讓民眾因此緊張。